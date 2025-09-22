Una hamburguesa peruana fue elegida como la mejor en la competencia internacional del Burguerpalusa, un evento que se realiza desde hace cuatro años en Buenos Aires, Argentina, y que convoca a destacadas hamburgueserías de toda la región.

Burgerboy, la conocida marca de Javier Miyazato, participó con su hamburguesa Kauboi-San, hecha con doble carne, cebolla blanca, cheddar, salsa ranch jalapeño y teriyaki bbq.

Gracias al voto de los asistentes, esta hamburguesa, una clásica de la carta de la hamburguesería peruana, fue elegida como la mejor de la competencia internacional.

El otro premio en esta categoría, el premio que otorga el jurado, se lo llevó la brasileña Buergertour.

En la competencia internacional participaron, además de Burgerboy y Burgertour, la uruguaya Burger Vilas, la estadounidense Skinny Louie, la española Soyl Coffee, la sueca Pretty Patty y la inglesa Nanny Bills.

El Burgerpalusa se desarrolló del 20 al 21 de septiembre en el Hipódromo de Palermo, en Buenos Aires. El evento tiene una asistencia promedio de 10 mil personas.