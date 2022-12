La cena de Navidad probablemente es la comida más esperada y deliciosa del año. Muchas familias se reunirán al rededor de una mesa decorada para disfrutar de diversos platillos. Hemos realizado una selección de restaurantes veganos que he probado y que para Noche Buena harán delivery de cenas navideñas.

Si no tienes tiempo para preparar la cena o quieres sorprender a tus familiares con una comida 100% basada en alimentos de origen vegetal, estas son las opciones que tienes. Algunos restaurantes han armado un menú navideño, otros ofrecen platos a la carta para que cada uno arme su combo al gusto.

Seitan Urban Bistro

Este restaurantes fundado por el chef Santiago Santolalla tiene un menú navideño de varios platillos. Como abrebocas cuenta con un paté de lentejas con gelée de tomate y tostadas. En cuanto a la ensalada, ofrecerá una con papas, arvejas, zanahoria, vainitas, choclo, durazno y mayonesa.

En cuanto a la proteína, preparará un escalopines de seitan bañados en salsa bechamel de champiñones. Y en los acompañamientos tendrá un arroz navideño al estilo pilaf con pecanas y pasas, un puré de manzana a la vainilla y un sheperd’s pie. Para culminar, el postre será un mousse de chocolate, crumble de vainilla y coulis de frutos del bosque.

Platos de la cena navideña de Seitan.

Santolalla está convencido que además “de ser una cena libre de crueldad animal es una opción saludable y más ligera para disfrutar esa fecha especial”.

“Nuestra cena está inspirada en clásicos platos internacionales, combinando técnicas culinarias francesas e ingredientes de la mejor calidad ofrecemos una cena gourmet deliciosa”, agrega.

Platos de la cena navideña de Seitan.

AL DETALLE

Dirección: Grimaldo del Solar 168, Miraflores

Teléfono: 987495625

Pedidos: por Whatsapp

Medio de pago: transferencia o Yape

Recojo en tienda: sí

Pedidos hasta el 21 de diciembre

Precio: 74.90 soles

Namasté

“En Namasté ofrecemos dos opciones de cenas libres de violencia para esta navidad. Nuestra primera propuesta es una cena clásica para todas aquellas personas que gustan de los platos tradicionales de las fiestas”, comenta Mayra Velit, fundadora de Namasté.

Esta cena navideña consta de Jamón Glaseado, Asado Especial de Setas, Ensalada Namáste, Arroz Árabe, Queque de pascua y Chocolate. La otra opción que tiene este año Nasmasté es para “todas aquellas personas que quieren compartir y demostrar que la cocina vegana libre de violencia es completamente deliciosa”.

Cena navideña de Namasté. (Foto: Cortesía)

El restaurante barranquino tendrá su ya tradicional “No Pavo Relleno”. Este está hecho de un delicioso seitán macerado en el aliño clásico, relleno de mix de frutos secos y carne de soya con aderezo especial Namasté.

“En estas fiestas opta por una opción libre de violencia como un acto amor y respeto a todos los seres. Creemos de corazón que al elegir alimentos veganos estas participando en una fiesta que cuida a la madre tierra y a todos sus hijos. Para nosotros esta ética es valiosa cuando se comparte y por ello creamos una propuesta única para que la familia se sienta integrada con una opción popular como el ‘No Pavo’ y una cena completamente tradicional de estas fiestas”, agrega Mayra Velit.

AL DETALLE

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 802 A, Barranco

Teléfono: 999 458 381

Pedidos: por Whatsapp o por namastewarmy.com

Medio de pago: transferencia o Yape

Recojo en tienda: sí

Precio: 65 soles la cena navideña y 65 soles el no pavo vegano.

Recibirán pedidos hasta el 21 de diciembre

Noqa

Carlos Zamora comenta que a diferencia de las tradiciones peruanas, en Venezuela no se come pavo ni pollo, sino cerdo. Pero como él es vegano, han buscado reemplazarlos con ingredientes de origen vegetal. “Para que tenga una mejor textura le hemos agregado papel de arroz y lo hemos llevado al horno. En caso de la salsa, hemos hecho una que es como que se sirve con el pernil, y le brinda un típico sabor navideño-venezolano”, añade.

Cena venezolana y vegana. (Foto: Noqa)

Otro de los platillos que solo se consiguen en temporada de Navidad, es el pan de jamón y la ensalada de gallina. En esta caso, el chef revela que hizo una variación, utilizó carne de soya deshilachada para reemplazar la gallina y todo lo demás continúa igual. La ensalada con papa, zanahoria, alverja y manzana picada con mayonesa vegana.

Ensalada vegana de Noqa.

La cena no está completa sin el tradicional pan de jamón. “Es un pan que se come solo en Navidad, solo en esta temporada del año puedes conseguirlo en las panaderías. No solo algo muy típico sino sentimental. Lo compras y lo desayunamos todos juntos”, comenta. Zamora revela que hay personas que acompañan el pan de jamón con mayonesa, pero hay otras que jamás le agregan.

Pernil vegano de Noqa.

Al detalle:

Cierre de pedidos 22 de diciembre.

Pedidos al 960550950

Av paseo de la República 475, La Victoria

Precio: 25 soles por una cena y 80 soles por cuatro cenas.

Delivegan

El emprendimiento vegano Delivegan promueve “un estilo de vida más saludable, buscando siempre brindarte las mejores opciones y los mejores insumos”.

“Elaboramos nuestros productos con verduras orgánicas en su mayoría y buscamos que todo lo que empleamos venga de fuentes naturales. Recibimos orientación nutricional por parte del Dr. Pérez-Albela, quien es un referente en nutrición y prevención y además contamos con un catador y sommelier profesional, experto en gastronomía, quien aprueba cada una de nuestras creaciones”, agrega. Jacobo Arllentar Vitko.

Platos de la cena navideña de Delivegan. (Foto: cortesía)

Platos de la cena navideña de Delivegan. (Foto: cortesía)

Platos de la cena navideña de Delivegan. (Foto: cortesía)

“La navidad para nosotros es unión y amor, y queremos transmitir eso también a través de nuestra comida. Al comer vegano estarás teniendo una alimentación más saludable y consciente”, añade.

Los platos que tendrá esta cena navideña son: Arroz árabe, hecho con especias y panela, puré de manzana, con toques de canela, camote glaseado, seitán al jugo, con reducción de naranja y chancaca, y ensalada fresca navideña, elaborada con verduras orgánicas.

AL DETALLE

Teléfono: 972972082

Pedidos: por Whatsapp e Instagram

Medio de pago: transferencia

Recojo en tienda: no

Precio: Pack de cena para dos: s/ 90 y pack de cena para cuatro: s/ 160

Recibirán pedidos hasta el 22 de diciembre

Chino Vegano

El nuevo restaurante vegano dirigido por el chef Angel Vera Guerrero tendrá una deliciosa y nutritiva cena navideña. “Esta navidad deberíamos comer vegano porque es una manera de disfrutar una deliciosa cena, sin atentar con la vida de millones de animales que son sacrificados en esta época del año. Teniendo tantas opciones de cenas navideñas veganas podemos optar por saciar nuestro paladar y a la vez contribuir con el cuidado de los animales y el medio ambiente”, añade.

Cena navideña de El Chino Vegano. (Foto: cortesía)

“En nuestra cena podrás encontrar los clásicos potajes navideños desde ensalada hasta postre con un toque especial de la casa, además de poder disfrutar nuestro tofu al hoisin, plato oriental muy querido por mi familia preparado para fechas especiales en casa por mi padre, originalmente con cerdo esta vez a mi estilo, libre de crueldad y lleno de sabor”, agregó.

Cena navideña de El Chino Vegano. (Foto: cortesía)

Su carta es variada y se pueden escoger entre varias opciones: En ensaladas se podrá elegir entre una fresca o una de papa. En cuanto a los arroces, tienen arroz con frutos secos.

AL DETALLE

Teléfono: 971 317 768

Pedidos: por Whatsapp e Instagram

Medio de pago: transferencia y yape

Recojo en tienda: sí

Precio: Una cena x S/.60.00; dos x S/.110.00

Recibirán pedidos hasta el 22 de diciembre

Gastronomía vegana

El emprendimiento de Alexandra Pasache esta Nochebuena trae platos especiales y deliciosos. Se podrá elegir entre asado a la brasa o asado a la naranja, ambos preparados con seitan, previamente sellados y laminados. En cuanto a las ensaladas, se podrá elegir entre una hecha con fideos o la clásica de papa.

Cena navideña de Gastronomía Vegana.

En las guarniciones encontraremos el tradicional arroz árabe, el camote glaseado y puré de papas. Además, también tendrá en su menú navideño rollitos de primavera, pack de tamalitos verdes y jugo de pulpa de mango.

Cena navideña de Gastronomía Vegana.

AL DETALLE

Teléfono: 951329342

Pedidos: por WhatsApp

Medio de pago: transferencia y yape

Recojo en tienda: no

Recibirán pedidos hasta el 22 de diciembre

Otras opciones de cenas navideñas:

Asiánica:

Ensalada festiva de Quinua, arroz pilaf hinfú, puré de camote y críticos, Pavo de seitan con salsa gravy, tajada de panetón vegano, filtrante de chocochai.

Precio: 1 box por 55, dos por 100.

Pedidos al: @asianica_street_food

Thany Vegan:

Arroz morado con frutos secos, arroz andino con quinua, puré de manzana y queso maduro, puré arracacha y miel de aguaymanto, ensalada de jamón y frutas, enrollado de seitan y tarwi, lasaña de ragu con mozarella veggie.

Precios: desde los 23 soles

Pedido al:@thany.vegan

La mesa está servida, disfruta de estas opciones saludables y nutritivas.

