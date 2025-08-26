El ají de gallina es uno de los estandartes de la cocina criolla peruana, un plato que ha trascendido generaciones y que sigue conquistando paladares por su inconfundible sabor y tradición. Y por ello la reciente gala de los Premios Somos destinó una categoría para distinguir este antojo.

Pese al paso del tiempo, la esencia de este platillo se mantiene viva en restaurantes como El Rincón que no conoces, fundado por la recordada Teresa Izquierdo y hoy dirigido por su hija, Elena Santos. Con más de 45 años de historia, este espacio continúa celebrando la herencia criolla con preparaciones que evocan la memoria colectiva del Perú.

Su versión del ají de gallina acaba de ser reconocida con el Premio Somos 2025 al Mejor ají de gallina, otorgado por un jurado de cinco especialistas gastronómicos peruanos.

El Rincón que no conoces se ubica en Bernardo Alcedo 363, Lince.

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

Los Premios Especiales

Este 2025, los Premios Somos entregaron 6 premios especiales, entre ellos el de Mejor ají de gallina. El jurado a cargo de la selección de los ganadores estuvo conformado por:

Hirka Roca Rey, editora gastronómica

Paola Miglio, periodista y editora de El Trinche

Laura Graner, creadora de contenidos en @restaurantesperú

Jimena Agois, periodista y fotógrafa gastronómica

Luis Martín Alzamora, creador de contenidos en @papeaperú

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.