Las pizzas ocupan un lugar especial en el corazón de los limeños: son un antojo popular que admite sabores clásicos y también combinaciones inesperadas. Por ello, los Premios Somos 2025 incluyeron una categoría dedicada a reconocer a las mejores de Lima.

El público eligió como ganadora a La Linterna, una pizzería con más de seis décadas de historia que mantiene viva la tradición de las recetas neoyorquinas. Fundada en 1963 por Floyd Scofield Sebastian, originario de Nueva York, el restaurante inició en Miraflores y más tarde se consolidó en Chacarilla.

Hoy, La Linterna continúa su legado desde sus locales en Barranco y San Isidro, donde ofrece las mismas masas delgadas y crocantes que conquistaron a varias generaciones.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría Mejores pizzas en los Premios Somos 2025:

Amarcord

Calavera Pizzería

Flama

Indio Pizza

It Pizza

La Caleta

La Linterna

Pizza de la Chola

Rossa Pizza Appassionata

Antica

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.