Parece más difícil de lo que es realmente. Hacer picarones en casa es posible para cualquier peruano con esta receta certera de Las Recetas de Yo Madre.

Sigue el paso a paso:

Ingredientes

1 ½ taza de harina sin preparar

3 cucharaditas de polvo de hornear

1 ¼ de taza de zapallo cocido

1 huevo

Una cucharada de leche

½ cucharadita de sal

3 cucharadas de azúcar

Una pizca de mantequilla

Preparación

Sancocha el zapallo. Te recomiendo que lo hagas con una rajita de canela y clavo de olor. Cuando esté totalmente cocido y haya escurrido toda el agua, aplasta con un tenedor. Deja enfriar. Mezcla el zapallo con el huevo, la leche, el azúcar, la sal y la mantequilla a temperatura ambiente. La puedes derretir unos 20 segundos en el microondas. Cuando esté todo bien integrado añade la harina y el polvo de hornear. No batas, solo mezcla hasta unificar todos los ingredientes. Notarás que la mezcla es medio chiclosa, y está bien así. En una sartén pon aceite vegetal en cantidad generosa para que tus picarones frían de manera pareja. El fuego no debe ser tan alto. Cuando el aceite esté caliente, arma las porciones con tu mano y colócalas en la sartén. Forma los agujeros con un palito de madera. También puedes conseguir moldes para picarones muy económicos en los mercados.

NOTA: Preparar la miel para los picarones no es nada complicado. Necesitas media bola de chancaca, media taza de azúcar, de preferencia rubia, 2 tazas de agua, la ralladura de un limón o media naranja, 6 clavos de olor, una rajita de canela, una cucharada de anís y 3 hojas de higo (si no las tienes en ese momento no hay problema). Deja que los ingredientes hiervan a fuego muy bajo por unos 30 minutos hasta que obtengas el espesor que necesitas.