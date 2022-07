Esta receta me la compartieron unos extraordinarios amigos chefs de Nueva York, Marge Perry y Dave Bonom, en un viaje de trabajo. Me parece que es de su libro “Hero Dinners”, con deliciosas recetas sencillas preparadas a la sartén. En el viaje hablando, sobre mix de especias (conversaciones de cocineros) salió que me encantaba el Garam Masala, un blend del norte de la India que normalmente tiene semillas de culantro, comino, canela, clavo de olor, nuez moscada, cardamomo y pimienta negra (hay variaciones).

Cuando llegué a Lima, luego de nuestro viaje de trabajo, ¡la receta estaba en la bandeja de entrada de mi correo electrónico! Les cuento que el Garam Masala lo venden en Lima con la marca Badía en los supermercados y también en algunos mercados como el de Surquillo. Si no lo encuentran los animo a preparar su propio mix de especias. A mis hijas, ‘nonnos’, tíos y esposo les encantó la receta. Sencilla, rápida y deliciosa, perfecta para una fecha especial.

Ingredientes:

450 g de langostinos grandes pelados y desvenados (pueden sustituirlo por pollo o cerdo cortado como para saltado)

2 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente, divididos

1/2 cucharadita de sal, cantidad dividida

1/8 de cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharada de jengibre fresco, pelado y picado

2 dientes de ajo, picados

4 tazas de tomates cherry, cortados a la mitad

1 cucharadita de Garam Masala

1/2 cucharadita de comino molido (o usar media cucharadita más de Garam Masala)

1/8 cucharadita de pimienta de cayena (es picante, no usar para niños pequeños y si los adultos no comen picante usar solo una pizca para resaltar sabores)

4 cucharaditas de miel de abeja

1/3 taza de crema de leche (o leche de coco sin azúcar)

¼ taza de almendras tostadas y picadas

1/4 taza de hojas de albahaca fresca (opcional, le va fenomenal)

Preparación:

Calentar una sartén con 2 cucharaditas de aceite a fuego medio-alto. Mientras tanto sazonar los langostinos con 1/4 de cucharadita de sal y pimienta y agregar la mitad a la sartén; cocinar, volteando una vez hasta que estén ligeramente dorados, de 1 ½ a 2 minutos por lado. Reservar los langostinos en un plato. Agregar 1 cucharadita más de aceite a la sartén y repetir el paso con los langostinos restantes. En la misma sartén agregar el aceite restante y cocinar el kión y el ajo revolviendo, hasta que esté perfumado, de 15 a 20 segundos. Agregar los tomates cherry, el Garam Masala, el comino, el 1/4 de cucharadita de sal restante y la pimienta de cayena; cocinar, revolviendo ocasionalmente, hasta que los tomates se ablanden, 4 minutos aproximadamente. Luego agregar la miel de abeja y cocinar 2 minutos más. Incorporar la crema de leche y cocinar 1 minuto. Regresar los camarones y agregar las almendras tostadas y cocinar hasta que estén bien calientes, por 1 minuto aproximadamente. Retirar del fuego y agregar la albahaca, reservar un poco para decorar al servir. Acompañar con arroz y disfrutar de este maravilloso plato.

Para más recetas sencillas que les gusten a los niños síganme todos los lunes en Provecho

Muchos cariños,

Colette