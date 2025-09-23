El viaje de Osaka de Lima a Madrid: el restaurante peruano que quiere ser un referente mundial de la cocina nikkei

Escucha la noticia
Buena comida, atención de primera y una experiencia de lujo son los pilares con los que Osaka, la famosa cadena de restaurantes peruanos, busca consolidarse a nivel internacional. Como parte de esa estrategia, el pasado 16 de septiembre abrió en Madrid su décima sucursal, en un espacio donde todo está dispuesto para imaginar un viaje entre Perú y Japón sin salir de la capital española. Juan Alfonso Urrutia, chef corporativo de la firma, asegura que el gran reto en cada apertura es mantener la esencia de la marca, aunque la carta se adapte a los insumos y costumbres locales: la identidad nikkei siempre prevalece.