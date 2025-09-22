Comida peruana y alta cocina: conoce la nueva carta del 352 Gastrobar

Cuando uno llega a 352 Gastrobar, el restaurante del hotel INNSiDE Lima Miraflores, en el cruce La Paz y Diez Canseco, puede ver desde la entrada un espacio bien iluminado y cuya sensación de amplitud remite a esos lugares por donde no necesariamente se está de paso.

Esa relación con el espacio es lo que permite encajar cierta predisposición para degustar la nueva carta propuesta por el chef ejecutivo Jair Montesinos llamada Peruvian comfort food, un menú que rinde homenaje a la cocina casera nacional y que abraza un oportuno maridaje de vinos orgánicos.

La carta se nutre de las vivencias personales del chef y de influencias diversas que abarcan desde el norte del país hasta Tacna, su tierra natal, además de inspiraciones familiares ligadas a Lima y al Callao. Esta mezcla de memorias y territorios convierte a la propuesta en un verdadero viaje gastronómico por la cocina peruana.

El chef Jair Montesinos. (Foto: 352 Gastrobar/ Difusión)

Una carta es por definición un listado de platos escogidos con ciertos criterios: mientras más lujoso el lugar, más rebuscados los tópicos. El prejuicio del comensal, dicen, tiene que coincidir con lo que el cocinero ofrece. Entonces, finalmente, la gastronomía es un arte no sólo en la hechura de los platos, sino también en su condición adivinatoria del gusto ajeno. En este caso, lo que propone 352 Gastrobar tiene que ver con algo que se aleje de lo impersonal y que hable por sí sola cuando alguien coma allí.

La experiencia comienza con una selección de entradas calientes y frías, en su mayoría elaborados con insumos marinos frescos y pensados para compartir. Tortitas de choclo acevichadas, que combinan tartar de atún, leche de tigre, salsa acevichada y palta; y el Tiradito de pescado y pulpo a base de la pesca del día, láminas de pulpo, leche de tigre de ají amarillo y choclo son algunos de los nuevos ingresos en esta propuesta.

Vino vegano. (Foto: 352 Gastrobar/ Difusión)

El concepto de ‘Peruvian comfort food’ cobra vida en platos que evocan la mesa familiar, como el Crocante de pollo a lo pobre con milanesa de pollo, papas crocantes, huevo a la inglesa, plátano frito y arroz blanco y la Sábana de lomo limeña acompañada con spaghetti al pesto peruano y tomates cherry son una reinterpretación de clásicos hogareños.

“La idea de esta carta es llevar a nuestros comensales a un viaje gastronómico que recorre distintas regiones del país, pero con el espíritu de la comida de casa que todos recordamos. Queremos que cada plato evoque momentos familiares y, al mismo tiempo, muestre el potencial de la gastronomía peruana en diálogo con una cuidada selección de vinos variados, en tendencia y de carácter innovador que invitan a explorar nuevas armonías en la mesa”, comentó el chef Jair Montesinos.

Ají de gallina. (Foto: 352 Gastrobar/ Difusión)

La influencia italiana se plasma en propuestas como los Gnocchi al funghi, elaborados con papa amarilla, hongos Porcón, champiñones, crema de leche y parmesano y la Lasaña de ají de gallina, que fusiona la pasta con este guiso peruano a base de ají amarillo, pollo y nueces.

La comida de la noche fue acompañada con un vino vegano sin aditivos de origen animal, totalmente orgánico y sin ningún contacto con pesticidas. Los vinos orgánicos, cuyo sabor se encuentra principalmente en la fruta y la fermentación, son vinos más ligeros en boca y acompañan perfecto a la cocina peruana, sea esta producto de una fusión o algo más tradicional.

Sábana de lomo limeña. (Foto: 352 Gastrobar/ Difusión)

352 Gastrobar está abierto al público en general sin necesidad de ser huésped del hotel, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para disfrutar de la riqueza gastronómica del Perú en un ambiente moderno y cosmopolita.