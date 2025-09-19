El concurso “Las 100 mejores cafeterías del mundo” anunció la preselección de locales peruanos que competirán por un lugar en la lista, la cual evalúa aspectos como el servicio al cliente, la habilidad de los baristas, la innovación, el ambiente y la sostenibilidad de sus espacios.
MIRA: Tomás de la Paz, el discípulo chileno de Gastón Acurio que lidera Yakumanka, el restaurante peruano más aclamado en Barcelona
En ediciones anteriores, cafeterías de especialidad como Puku Puku (Lima y Cusco), Three Monkeys Coffee (Cusco), Coffee Busters (Lima), Origen Tostadores de Café (Lima) y Florencia y Fortunata (Cusco) lograron ingresar al prestigioso ranking.
Newsletter Provecho
Para este 2025, The Best Coffee Shops Perú ha preseleccionado 42 establecimientos en 8 regiones del país, que ahora pasarán a la etapa de votación del público antes de definirse el ránking final.
El crecimiento de la escena cafetera peruana se explica por la alta calidad de su grano, cultivado entre los 600 y 1,800 m s. n. m. y nutrido por la diversidad de suelos y microclimas. Este insumo, reflejo de la riqueza natural del país, ha posicionado al Perú como uno de los orígenes más valorados en el mundo.
Las votaciones para elegir a las mejores cafeterías de América Latina estarán abiertas hasta el 28 de septiembre, y se puede apoyar a las propuestas peruanas a través de este enlace.
¿Cuáles son las 42 mejores cafeterías del Perú?
Estas son las 42 cafeterías de especialidad pre-seleccionadas para el concurso, según región.
DE LIMA:
- Origen Tostadores de Café
- Puku Puku
- Amarena
- Punto Café
- Neira Café Lab
- OK Café
- Kaldis
- Clamore
- Don Salazar
- D’Sala Caffè
- Artidoro Rodríguez Coffee
- The Coffee Road
- Demo
- Rutina Café
- Caleta Dolsa
- Abisinia
- Ciclos Café
- Coffee Busters
- Monótono
- Maridá
- Milimétrica Coffee
- Puma Café
- Tunki Katari
- Tasta Café
- Panadería Cultivo
- Senzuru Coffee
- Raiz Coffee
- MamaQuilla
- Habitual
- Guanacoffee
PUNO:
- Anatolia
- Catu
AYACUCHO:
- Antaqa
LA LIBERTAD:
- Elevaria
LAMBAYEQUE:
- Masaro
ICA:
- Puerto Café
AREQUIPA:
- Kafi Wasi
- Oso Café
CUSCO:
- Latente
- Three Monkeys
- Florencia y Fortunata
- El Abra
- Anatolia
- Catu
TE PUEDE INTERESAR
- Rastro, el restaurante sin reglas que nació de una revelación en Miami y un “voy a invertir en ti”
- Perú Mucho Gusto en Nueva York: fechas y lugar para disfrutar comida peruana en la Gran Manzana
- Los dos años de La Porteña, la cafetería de Hernán Barcos que se convirtió en una de las favoritas de Lima
- La Fondue: así fue nuestra experiencia en el restaurante que te transporta a un chalet suizo en San Isidro
- Con una idea simple y sin miedo a mezclar culturas: así es Mérito, el restaurante barranquino que se ha convertido en un referente de la cocina peruano-venezolana
Contenido sugerido
Contenido GEC