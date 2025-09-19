El concurso “Las 100 mejores cafeterías del mundo” anunció la preselección de locales peruanos que competirán por un lugar en la lista, la cual evalúa aspectos como el servicio al cliente, la habilidad de los baristas, la innovación, el ambiente y la sostenibilidad de sus espacios.

En ediciones anteriores, cafeterías de especialidad como Puku Puku (Lima y Cusco), Three Monkeys Coffee (Cusco), Coffee Busters (Lima), Origen Tostadores de Café (Lima) y Florencia y Fortunata (Cusco) lograron ingresar al prestigioso ranking.

Para este 2025, The Best Coffee Shops Perú ha preseleccionado 42 establecimientos en 8 regiones del país, que ahora pasarán a la etapa de votación del público antes de definirse el ránking final.

El crecimiento de la escena cafetera peruana se explica por la alta calidad de su grano, cultivado entre los 600 y 1,800 m s. n. m. y nutrido por la diversidad de suelos y microclimas. Este insumo, reflejo de la riqueza natural del país, ha posicionado al Perú como uno de los orígenes más valorados en el mundo.

Las votaciones para elegir a las mejores cafeterías de América Latina estarán abiertas hasta el 28 de septiembre, y se puede apoyar a las propuestas peruanas a través de este enlace.

¿Cuáles son las 42 mejores cafeterías del Perú?

Estas son las 42 cafeterías de especialidad pre-seleccionadas para el concurso, según región.

DE LIMA:

Origen Tostadores de Café

Puku Puku

Amarena

Punto Café

Neira Café Lab

OK Café

Kaldis

Clamore

Don Salazar

D’Sala Caffè

Artidoro Rodríguez Coffee

The Coffee Road

Demo

Rutina Café

Caleta Dolsa

Abisinia

Ciclos Café

Coffee Busters

Monótono

Maridá

Milimétrica Coffee

Puma Café

Tunki Katari

Tasta Café

Panadería Cultivo

Senzuru Coffee

Raiz Coffee

MamaQuilla

Habitual

Guanacoffee

PUNO:

Anatolia

Catu

AYACUCHO:

Antaqa

LA LIBERTAD:

Elevaria

LAMBAYEQUE:

Masaro

ICA:

Puerto Café

AREQUIPA:

Kafi Wasi

Oso Café

CUSCO: