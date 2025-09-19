Conoce qué cafeterías peruanas buscarán ser de las mejores de la región.
Redacción EC
Redacción EC

El concurso “” anunció la preselección de locales peruanos que competirán por un lugar en la lista, la cual evalúa aspectos como el servicio al cliente, la habilidad de los baristas, la innovación, el ambiente y la sostenibilidad de sus espacios.

En ediciones anteriores, cafeterías de especialidad como Puku Puku (Lima y Cusco), Three Monkeys Coffee (Cusco), Coffee Busters (Lima), Origen Tostadores de Café (Lima) y(Cusco) lograron ingresar al prestigioso ranking.

Para este 2025, ha preseleccionado 42 establecimientos en 8 regiones del país, que ahora pasarán a la etapa de votación del público antes de definirse el ránking final.

El crecimiento de la escena cafetera peruana se explica por la alta calidad de su grano, cultivado entre los 600 y 1,800 m s. n. m. y nutrido por la diversidad de suelos y microclimas. Este insumo, reflejo de la riqueza natural del país, ha posicionado al Perú como uno de los orígenes más valorados en el mundo.

Las votaciones para elegir a las mejores cafeterías de América Latina estarán abiertas hasta el 28 de septiembre, y se puede apoyar a las propuestas peruanas .

¿Cuáles son las 42 mejores cafeterías del Perú?

Estas son las 42 cafeterías de especialidad pre-seleccionadas para el concurso, según región.

DE LIMA:

  • Origen Tostadores de Café
  • Puku Puku
  • Amarena
  • Punto Café
  • Neira Café Lab
  • OK Café
  • Kaldis
  • Clamore
  • Don Salazar
  • D’Sala Caffè
  • Artidoro Rodríguez Coffee
  • The Coffee Road
  • Demo
  • Rutina Café
  • Caleta Dolsa
  • Abisinia
  • Ciclos Café
  • Coffee Busters
  • Monótono
  • Maridá
  • Milimétrica Coffee
  • Puma Café
  • Tunki Katari
  • Tasta Café
  • Panadería Cultivo
  • Senzuru Coffee
  • Raiz Coffee
  • MamaQuilla
  • Habitual
  • Guanacoffee

PUNO:

  • Anatolia
  • Catu

AYACUCHO:

  • Antaqa

LA LIBERTAD:

  • Elevaria

LAMBAYEQUE:

  • Masaro

ICA:

  • Puerto Café

AREQUIPA:

  • Kafi Wasi
  • Oso Café

CUSCO:

  • Latente
  • Three Monkeys
  • Florencia y Fortunata
  • El Abra
  • Anatolia
  • Catu

