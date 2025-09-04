La semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos ya se vive en las redes sociales. El miércoles 3 de septiembre arrancó el versus entre Perú y Chile y este 4 de septiembre empezó el conteo de votos del Venezuela contra Bolivia. Y en esta nota te contamos todo lo que debes saber para apoyar a tu país (y desayuno) favorito.

Al promediar el mediodía del jueves, Ibai Llanos anunció en sus principales plataformas digitales (TikTok, Instagram y YouTube), el inicio de las votaciones para el Venezuela vs. Bolivia.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Ambos países clasificaron tras imponerse a sus rivales por un amplio margen de votos. Venezuela avanzó a semifinales tras ganarle a Colombia con 2.757.000 millones de votos. Mientras Bolivia se impuso a Argentina en cuartos de final con 1.816.000 millones de votos.

¿Cómo votar en el Venezuela vs. Bolivia?

Las votaciones para el Venezuela vs. Bolivia en la semifinal del Mundial de desayunos de Ibai Llanos se podrán hacer a través de este enlace:

@ibaillanos VENEZUELA vs BOLIVIA | SEMIFINALES | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Para votar, deberás:

Ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos en Tiktok.

Buscar el post del Venezuela vs. Bolivia (o dar clic aquí)

Buscar el comentario del país que apoyes (Venezuela o Bolivia) realizado desde la cuenta oficial de Ibai Llanos y darle ‘like’.

(Captura de pantalla)

No te olvides de verificar que el comentario se haya hecho desde la cuenta verificada de Ibai Llanos que es esta: https://www.tiktok.com/@ibaillanos.

(Captura de pantalla)

Y listo, así habrás dejado tu voto en el Mundial de los desayunos.

Recuerda que en esta contienda, Venezuela es representada por las arepas reina pepiada y unas empanadas de carne mechada. Mientras Bolivia es representada por salteñas y pastel boliviano. ¿Y las bebidas? Maltín va por Venezuela y Bolivia acompaña su desayuno con api.