El restaurante Cala anunció el lanzamiento de “La loba”, un cebiche inspirado en la cantante colombiana Shakira como respuesta a la reciente controversia que los involucró.

Como se recuerda, la megaestrella de la música estuvo en Lima desde el 15 de febrero hasta el 18 de febrero como parte de su gira mundial “Las mujeres no lloran tour”, pero debió posponer una de las dos fechas que tenía pactadas en la ciudad debido a un malestar.

Aunque la cantante, a través de sus redes sociales, solo dijo que fue internada por un “dolor abdominal”, varias fueron las teorías que se lanzaron a través de redes sociales y medios de comunicación. Una de las más replicadas fue la del periodista y escritor Jaime Bayly, quien su canal de YouTube dijo que sus fuentes le informaron que la artista se sintió mal tras recibir en su hotel un delivery del restaurante Cala.

Lo que me han contado mis fuentes, es que fue un pedido para llevar, lo que me hace suponer que Shakira no bajó (al restaurante) (...) Se llevaron solo dos platos de regreso al hotel: el cebiche tradicional y otro plato que se llama sobredosis”, contó Bayly.

Tras ello, el restaurante Cala respondió con el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram: “Hubo mucha confusión y desinformación sobre lo que le pasó a la artista colombiana. Respondimos con lo que mejor sabemos hacer: ¡Inventamos un nuevo ceviche!”.

Respuesta de Cala tras visita de Shakira a Lima.

El cebiche “La loba”, en homenaje a Shakira, está compuesto por pescado y pulpo, caviar de pez volador, leche de tigre, palta, rizos fritos y leche de tigre de rocoto.