La cantante colombiana Shakira suspendió uno de los dos conciertos que tenía programados en Lima tras una dolencia abdominal que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

La artista, quien comenzó en Brasil su gira mundial “Las mujeres no lloran”, tenía previsto presentarse el domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, pero en sus redes sociales anunció la postergación del espectáculo debido a un problema del salud del que no brindó mayor detalle.

El domingo Shakira dijo en X que la noche del sábado acudió a la emergencia de la clínica Delgado en Lima “por un cuadro abdominal” y que los médicos le dijeron que no estaba en condiciones de presentar su primer concierto en Lima la noche del domingo.

La artista no brindó mayores explicaciones sobre el problema de salud.

¿Qué comió Shakira en Lima?

Al llegar a Lima, el sábado 15 de febrero, la artista ofreció breves declaraciones a la prensa local en las que destacó su amor por el público peruano y su fascinación por la gastronomía. “Estoy con el corazón emocionado con el recibimiento que me han dado. Tengo unas ganas de estar en el escenario y de comerme un cebiche, porque de verdad se me hace agua la boca”, declaró a las afueras de su hotel.

La versión de Jaime Bayly

En su canal de YouTube, el periodista Jaime Bayly aseguró que la artista sí cumplió su deseo de comer un cebiche.

“Al parecer, Shakira o su entorno, quizás fue Tonino (su hermano), fueron al restaurante Cala, abajo, en la Costa Verde, no muy lejos del hotel (en el que se hospeda)”, dijo el periodista y escritor en su programa.

“Shakira mandó a su equipo, con las camionetas negras y la seguridad, a pedir un cebiche tradicional. Lo que me han contado mis fuentes, es que fue un pedido para llevar, lo que me hace suponer que Shakira no bajó (al restaurante) (...) Se llevaron solo dos platos de regreso al hotel: el cebiche tradicional y otro plato que se llama sobredosis”, contó Bayly.

Esta es una imagen que ofrecen las redes sociales del restaurante del plato mencionado por Bayly:

La versión de Magaly Medina

Por su parte, Magaly Medina en su programa “Magaly TV, la firme” manejó otra versión. En un informe emitido la noche del 17 de febrero, la presentadora indicó que sus fuentes sostenían que la colombiana salió de su hotel a visitar a unos amigos colombianos en Breña.

“Nuestros investigadores nos han dicho que Shakira se encontraba visitando a unos amigos colombianos en Breña, estos amigos tienen un restobar colombiano. Ella se encontraba allí cuando se ha sentido muy mal y la llevaron al centro de salud más cercano que fue el Hospital Loayza”, declaró la conductora.

Así mismo, en el programa Medina sostuvo que Shakira ya habría llegado al Perú con síntomas de mala salud. “Ella ya habría venido con estos síntomas de Brasil, con una infección que estaría incubándose y terminó con una enterocolitis que seguró la deshidrató y le habrá causado otros síntomas que le impidieron realizar su concierto el día de ayer (domingo)”, afirmó la periodista.

Shakira cantó en Lima

Cabe destacar, que el lunes 17 de febrero, en sus cuentas oficiales en redes sociales, Shakira confirmó la realización de su segundo concierto en Lima tras recuperarse del inconveniente sufrido.

Shakira se presentó para más de 45 mil personas en el Estadio Nacional donde interpretó temas como “Antología”, “Girls Like Me” y “Te felicito”.

“Qué belleza, mi público peruano. Cuánto amor y cuidados me han dado. Gracias eternas. ¡Grande Perú! Los quiero", escribió en su cuenta de Instagram.