Los Censos Nacionales 2025 van hasta el 31 de octubre. Si todavía no han visitado tu vivienda, quizá te preguntes si es necesario que todos los miembros de tu familia estén presentes para participar. La respuesta es no. Solo se necesita una persona: el informante calificado, quien será la voz de tu hogar ante el entrevistador. Pero, ¿sabes quién debe ser elegido y cómo tiene que prepararse para cumplir este papel?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el informante calificado tiene que vivir habitualmente en el hogar y ser mayor de edad. De preferencia, debe ser el responsable de la casa, como el padre o la madre, aunque también puede asumir este papel un abuelo, un tío u otro adulto. Lo importante es que conozca bien la información de los integrantes y las características de la vivienda. Asimismo, que haya sido elegido por todos los miembros.

Su papel es clave para obtener información real y completa. Esto es fundamental para actualizar los datos de la población a nivel nacional y así orientar mejor la toma de decisiones sobre políticas públicas y planes de desarrollo enfocados en educación, salud y vivienda, entre otros. Asimismo, su participación, y la de millones de personas, permitirá una distribución más eficiente de los recursos públicos.

Información clave

Para responder de manera adecuada, debe tener a la mano los datos de todos los integrantes de la vivienda, como nombres y apellidos, sexo, edad, lugar y fecha de nacimiento, número de DNI o carnet de extranjería y parentesco de cada miembro. Asimismo, se solicitará información sobre educación (grados de estudio), trabajo y sistema de seguro médico.

En cuanto a la vivienda, el informante calificado tendrá que responder si es alquilada o propia, el material de construcción, el número de habitaciones, los servicios básicos con los que cuenta, el tipo de combustible que utiliza para cocinar y si dispone de Internet.

Si no recuerdas toda esta información o desconoces algún dato, lo mejor es reunirte con los integrantes de tu hogar y anotarlos. Preparar con anticipación tus respuestas evitará errores y podrás agilizar la duración del censo.

Ahora que ya sabes cómo elegir al informante calificado, reúnanse a decidir quién asumirá este papel y prepárense en familia. Juntos podemos construir un mejor futuro para todos los peruanos. Para más información visita www.censos2025.pe.

Reportaje publicitario