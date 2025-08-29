Los Censos Nacionales 2025 ya están en marcha y se realizarán hasta el 31 de octubre. Tu participación, junto a la de millones de personas, es esencial, porque los datos que se recaben permitirán diseñar políticas públicas orientadas de manera adecuada a las realidades de cada región, comunidad y grupo poblacional, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Por ello, más de 30 mil censistas tocarán las puertas de cerca de 14 millones de viviendas en todo el país, incluida la tuya. Para participar, no es necesario que esté presente toda la familia; basta con que un integrante responda las preguntas del censista. Esta persona debe ser mayor de edad, de preferencia el responsable del hogar, y ser capaz de brindar la información solicitada.

Las preguntas de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas estarán relacionadas con las características de la vivienda, los servicios básicos disponibles, el número de integrantes del hogar, salud y empleo, entre otros aspectos. No te pedirán información sobre cuentas bancarias, contraseñas, frecuencia o fechas de viajes. Tampoco están autorizados a tomar fotos, grabar la entrevista ni solicitar huellas dactilares.

Cabe destacar que la información recabada será confidencial y está protegida por la Ley de Secreto Estadístico y la Ley de Protección de los Datos Personales. Es decir, tus datos no serán divulgados ni usados para otros fines.

Una jornada segura

Cuando recibas la visita de un censista recuerda que debe estar debidamente uniformado. Tiene que llevar el chaleco y gorro morado, así como un morral gris; además, portar una credencial con sus datos y un código QR, el cual al ser escaneado con el celular te permitirá validar inmediatamente la identidad del censista en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). También puedes verificar la información ingresando a la opción “Identifique a nuestro Encuestador /Censista”, del portal web, colocando el nombre que figura en su credencial.

Asimismo, por motivos de seguridad, los censistas no pueden ingresar a tu vivienda; realizarán su trabajo desde la puerta de tu hogar. En el caso de condominios y edificios, el ingreso se coordinará previamente con los presidentes de las juntas de propietarios. Así que no te dejes sorprender.

Ahora que conoces la importancia de tu participación y las recomendaciones que debes tener en cuenta, abre la puerta al censista y forma parte de los Censos Nacionales 2025. Recuerda que con tu apoyo, será posible elaborar planes de desarrollo más cercano a la realidad de cada región y localidad. Para más información, ingresa a www.censos2025.pe.

Reportaje publicitario