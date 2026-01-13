Tener una línea móvil no es solo un servicio: es una herramienta esencial para integrarse, trabajar, estudiar y mantenerse cerca de quienes más quieren. Con esa convicción, Claro Perú reanuda la venta de líneas móviles a clientes extranjeros, incorporando un nuevo sistema de validación biométrica que eleva los estándares de seguridad y cumplimiento normativo.

Este nuevo proceso, que se implementa inicialmente en los Centros de Atención al Cliente (CAC) a nivel nacional, incorpora la verificación de huella digital en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones. De esta manera, Claro Perú refuerza sus mecanismos de control y garantiza que cada línea móvil esté asociada a una identidad validada y a una situación migratoria regular, promoviendo un uso responsable del servicio.

La experiencia de atención se mantiene cercana y habitual para el cliente, pero ahora con un paso adicional que marca la diferencia. Durante el proceso de contratación, la validación biométrica se realiza de forma digital a través del portal de Migraciones. Una vez confirmada la identidad, la contratación se completa de manera segura y la información queda registrada en los sistemas comerciales de la compañía, asegurando trazabilidad y transparencia en cada operación.

El nuevo esquema aplica para clientes extranjeros identificados con Carné de Extranjería (CE) y Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP). De forma excepcional, quienes cuenten con Carné de Identidad de Relaciones Exteriores (CIRE), documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrán acceder al servicio sin necesidad de validación biométrica, respetando los lineamientos establecidos por la normativa vigente.

Para hacer posible esta implementación, Claro Perú ha desplegado más de 100 dispositivos biométricos especializados que serán distribuidos progresivamente en sus CAC a nivel nacional. Estos equipos permiten una captura precisa de huellas digitales y refuerzan la seguridad del proceso, alineando tecnología, regulación y experiencia de cliente.

En línea con las medidas temporales de seguridad, los clientes extranjeros podrán adquirir una línea nueva por mes calendario, mientras que las operaciones de portabilidad se mantienen sin restricción. Con esta iniciativa, Claro Perú reafirma su compromiso de mejorar la vida de las personas a través de las comunicaciones y con un ecosistema de telecomunicaciones más seguro, confiable y responsable, donde la tecnología no solo conecta personas, sino que también construye confianza.

Reportaje publicitario