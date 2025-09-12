En tiempos donde muchos creen que la televisión paga ya no tiene futuro frente al streaming, las cifras cuentan otra historia. El último reporte de OSIPTEL confirma un dato clave: Claro es el único operador de TV paga por cable que ha crecido en número de clientes en el último año. Mientras el mercado en general se contrae, Claro sigue sumando hogares gracias a una propuesta que va en evolución.
Porque la televisión de hoy no es la misma de antes. Claro la fibra que te da MÁS ha sabido evolucionar junto a las familias peruanas con Claro TV+, un deco que convierte cualquier televisor en un centro de entretenimiento total. Hoy las familias buscan tener todo en un mismo lugar y quieren MÁS. Y eso es justamente lo que ofrece Claro TV+: la televisión que evoluciona contigo y que siempre te da MÁS.
A esto se suma algo que marca la diferencia frente a la competencia: más contenido y más beneficios. Claro ofrece una grilla más completa con canales como L1MAX, ESPN, Disney Channel, TNT, Cartoon Network, Cinemax o MTV. Donde otros reducen su oferta, Claro apuesta por dar más variedad para cada miembro de la familia.
En Claro TV+ convergen todas las formas de disfrutar la TV: desde tus plataformas de streaming favoritas como Paramount+, Netflix o Prime Video, hasta alquiler de películas de estreno, apps, videojuegos y los canales en vivo de siempre. Todo en un mismo lugar y sin necesidad de tener un Smart TV.
Toda esta experiencia acompañada de funcionalidades como una interfaz intuitiva, una guía mosaico para tener un panorama total de tus canales favoritos, retroceder hasta 24h tus programas las veces que quieras, asistente de Google en tu control remoto para no perder el tiempo escribiendo y hasta sistema Chromecast donde podrás transmitir desde tu celular a la televisión de forma fácil y rápida.
Este crecimiento no se explica solo con cifras: refleja una estrategia clara de innovación y de entender que los hábitos de entretenimiento han cambiado. Claro sigue creciendo y lo hace con una propuesta que demuestra que la televisión paga no ha perdido vigencia, sino que se ha transformado para responder a lo que los hogares necesitan hoy: más innovación, más contenidos y más beneficios. Porque Claro es la fibra que te da MÁS.
PUBLIRREPORTAJE