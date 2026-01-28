Hoy, estar conectado no es solo una ventaja. Es parte del ritmo diario. Una videollamada que no se corta, una serie que carga sin pausas, un juego en línea que no se congela o un archivo que se envía en segundos forman parte de una expectativa cada vez más común. Y esto nos demuestra que la conectividad es protagonista de nuestra vida..

Desde el pasado 18 de diciembre, luego de la asignación del espectro por parte del Estado, Claro Perú activó oficialmente su red 5G y aceleró su despliegue a nivel nacional. El avance ya se refleja en casi 100 distritos del país, con presencia en Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Ica, Chimbote y el Callao, además de algunos balnearios del sur de Lima, donde la demanda de conexión crece de manera considerada durante el verano.

Este crecimiento responde a una realidad clara. Cada vez más dispositivos comparten una misma red y las rutinas digitales son una realidad. Trabajo remoto, streaming, educación virtual y servicios móviles exigen una infraestructura capaz de sostener esa intensidad sin interrupciones. En ese escenario, el despliegue de la red 5G de Claro aparece como una respuesta concreta a esa demanda creciente de conectividad de calidad en distintos puntos del país.

EXPERIENCIA PENSADA PARA EL RITMO ACTUAL

En el despliegue que viene realizando Claro, la tecnología 5G se traduce en una experiencia más fluida y estable para el día a día. La menor latencia permite respuestas casi inmediatas, mientras que una mayor capacidad hace posible mantener múltiples conexiones activas sin afectar el rendimiento. Esto se refleja en transmisiones de video en alta definición más estables, videojuegos en línea con mejor desempeño y videollamadas que se sostienen incluso en momentos de alto tráfico.

El acceso a esta red está disponible para todos los usuarios que cuenten con un equipo compatible con tecnología 5G, un chip Claro y se encuentren dentro de la zona de cobertura. De esta manera, el despliegue apunta a que más personas puedan incorporar esta tecnología a su día a día, sin barreras adicionales, y experimentar una notable mejora en su forma de conectarse.

CONECTIVIDAD PARA CADA NECESIDAD

El avance del 5G también abre una nueva etapa en los servicios móviles. Claro viene desarrollando propuestas orientadas a usuarios que buscan aprovechar esta tecnología de acuerdo a sus hábitos digitales. En ese camino, se planea el lanzamiento progresivo de planes diferenciados, pensados para perfiles que demandan conectividad para acciones como el streaming, gaming o actividades vinculadas a negocios y trabajo remoto.

Hoy, gracias a Claro, podemos pensar en una conectividad más flexible y cercana a la realidad de cada usuario. En un país donde la transformación digital avanza a distintos ritmos, resulta indispensable contar con una red que se adapte a esas necesidades y que acompañe el crecimiento de personas, emprendimientos y ciudades.

Con este despliegue acelerado, Claro continúa fortaleciendo su infraestructura de telecomunicaciones en el Perú y acompañando los cambios en la forma de comunicarse, trabajar y entretenerse. Conoce más sobre la expansión de la red 5G, las zonas de cobertura y los avances de esta tecnología en www.claro.com.pe.

Reportaje publicitario