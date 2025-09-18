El IV Censo de Comunidades Indígenas 2025 ya está en marcha y se extenderá hasta el mes de octubre. Durante este proceso, los censistas visitarán más de 10,500 comunidades, entre ellas 3,282 nativas y 7,302 campesinas, distribuidas en todo el territorio peruano, con la misión de recoger información precisa que refleje la realidad de estas poblaciones.

El objetivo es fortalecer la transmisión de la identidad cultural, actualizar el Directorio Nacional de Comunidades y contribuir al diseño de políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida. Asimismo, permitirá visibilizar la diversidad cultural del país, elaborando un perfil detallado de cada comunidad según los pueblos y lenguas indígenas u originarias a las que pertenecen y hablan. Además, recogerá información sobre su organización comunal, situación de tierras, acceso a recursos naturales, infraestructura disponible y actividades económicas que sostienen su desarrollo.

Del mismo modo, se recabará información sobre los servicios de salud y educación, vías de acceso, medios de transporte y canales de comunicación. Este esfuerzo es clave, pues permitirá diseñar políticas y planes de desarrollo públicos y privados, con enfoque intercultural, lo que contribuirá a reducir las brechas sociales, económicas y territoriales.

Preparación

Para garantizar este proceso con la mayor precisión y claridad posible, los censistas vienen entrevistando a las autoridades comunales en su lengua originaria o con el apoyo de intérpretes. Cabe destacar que, antes de recorrer las comunidades indígenas, los censistas del INEI recibieron un entrenamiento integral que no solo los preparó en el manejo técnico de la cédula censal, sino también en la forma de acercarse con respeto a cada una. Con el respaldo del Ministerio de Cultura, fueron capacitados en criterios de interculturalidad y pertinencia cultural, garantizando un proceso más inclusivo.

La cédula censal de comunidades indígenas, cuenta con 99 preguntas distribuidas en 12 secciones, que abarcan temas como: organización comunal, la situación de las tierras, el uso de los recursos naturales, migración, infraestructura, transporte, acceso a programas sociales, educación, salud y actividades económicas. Además, incluye un bloque dedicado a las características propias de cada comunidad, fundamentales para reconocer y fortalecer su identidad.

El IV Censo de Comunidades Indígenas es una oportunidad única para que el país conozca mejor a la población que sostiene nuestra diversidad cultural. Los datos recogidos, orientarán con mayor precisión los proyectos y servicios, fortaleciendo su voz en la construcción de un Perú más inclusivo y equitativo.

Para saber más sobre el IV Censo de Comunidades Indígenas, visita www.censos2025.pe.

