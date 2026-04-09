En un escenario donde los usuarios valoran cada vez más la calidad del servicio, la cobertura y la experiencia de conectividad, la portabilidad móvil se mantiene como uno de los indicadores más claros de preferencia al momento de elegir un nuevo operador móvil. Según cifras oficiales del OSIPTEL, Claro Perú lideró la portabilidad móvil neta en marzo de 2026, al registrar 20,245 líneas netas ganadas, una cifra seis veces mayor que la de su competidor más cercano, lo que refuerza su posición en el mercado.

La portabilidad móvil se ha convertido en una señal concreta de elección por parte de los usuarios, ya que expresa una decisión basada en su experiencia, expectativas y necesidades de conectividad. En ese contexto, los resultados de Claro reflejan una propuesta que viene respondiendo de manera consistente a lo que hoy buscan las personas en los servicios móviles.

Este último resultado marca una tendencia favorable en el arranque del año, durante los tres primeros meses de 2026, Claro Perú acumuló más de 60 mil líneas móviles netas portadas, manteniéndose en el primer lugar de este indicador.

A ello se suma un desempeño sostenido en el tiempo. Desde el inicio de la portabilidad móvil, en julio de 2014, más de 3 millones de líneas netas han migrado a Claro Perú, consolidando su liderazgo histórico en el mercado. En esa línea, la compañía continuará invirtiendo en el país para seguir fortaleciendo sus servicios, desarrollar propuestas competitivas y mejorar la atención en todos sus puntos de contacto.

De esta manera, Claro Perú reafirma su compromiso de seguir conectando a más peruanos con una propuesta centrada en la calidad, la cercanía y una experiencia alineada con las demandas actuales del entorno digital.

Fuente: https://punku.osiptel.gob.pe/

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