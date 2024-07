Más peruanos confían en los e-commerce y una evidencia de ello es que las compras por Internet moverán más de $23 millones este 2024, según la Cámara de Comercio de Lima. El mercado continúa siendo próspero y una fuerte razón es cómo nos resuelve la vida: desde ahorro de tiempo y dinero hasta una infinita variedad de productos.

Ahora, hay marketplaces que ofrecen soluciones realmente interesantes. Es el caso de Mercado Libre, la mayor plataforma de comercio electrónico de la región, pues regala una experiencia de 5 estrellas: el marketplace ofrece una gran variedad de productos para satisfacerte, pero si lo que adquiriste no está en buenas condiciones, no te gustó o ya no lo necesitas, tienes la opción de devolverlo de manera fácil, rápida y gratuita.

En Mercado Libre puedes solicitar el reembolso de tu dinero sin ninguna complicación y estés donde estés. Eso sí, debes pedir la devolución hasta 30 días después de la llegada del producto si es tu compra no es lo que esperabas, o 21 días si tu compra no llegó.





La plataforma en línea, innegablemente, ofrece una experiencia de compra de lujo. Para continuar con sus beneficios, Mercado Libre permite envíos gratis a todo el Perú por compras desde S/39. Por cierto, si necesitas el producto lo más pronto posible, el marketplace hace entregas en tan solo 24 horas en toda Lima Metropolitana.

¿Buscas zapatillas, ropa, perfumes o alguna laptop de la marca que tanto te gusta? No dudes en comprar en Mercado Libre, porque hallarás miles de productos nuevos, de las mejores marcas y para todos los bolsillos. Solo tienes que ingresar a www.mercadolibre.com.pe o descargar la aplicación en tu celular. Atento: también puedes pagar con tarjetas de crédito hasta en 12 cuotas sin intereses. Explora los términos y condiciones en www.mercadolibre.com.pe/gz/condiciones-bancos.

Reportaje publicitario