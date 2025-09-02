Nuestro delicioso pan con chicharrón y el tamal, uno de los desayunos más emblemáticos del Perú, está compitiendo en “El mundial de los desayunos”, una competencia creada por el streamer español Ibai Llanos en redes sociales donde se enfrenta la gastronomía de 16 países. El torneo ha despertando gran expectativa y el desayuno peruano es uno de los favoritos a ganar la contienda.

En los octavos de final, el desayuno bandera del Perú reunió 2.5 millones de votos, la cifra más alta del torneo hasta ahora, frente a los 1.2 millones de México. Así, el pan con chicharrón obtuvo el pase para enfrentarse a Ecuador. Perú superó al bolón verde y encebollado de Ecuador (7.8 millones frente a 8.1 millones) y avanzó a las semifinales del concurso internacional.

Ahora, Perú se enfrentará a Chile, que compite con su marraqueta con palta y necesita de la ayuda de todos los amantes de la gastronomía peruana para que llegue a la gran final y se corone como campeón. Descubre aquí cómo emitir tu voto online.

Desayuno peruano. (Imagen generada con Perplexity/ Inteligencia Artificial)

¿Cómo votar por el pan con chicharrón y tamal?

Las votaciones para este campeonato mundial de desayunos se realizan a través de las redes sociales oficiales de Ibai Llanos, quien cuenta con 12 millones de seguidores en Instagram y 23 millones en TikTok. Para apoyar al Perú, los usuarios deben ingresar a las publicaciones oficiales y dar “me gusta” a la opción del pan con chicharrón y tamal.

Ingresa en Instagram al primer comentario de la publicación oficial de Ibai y marca la bandera de Perú .

al de la publicación oficial de Ibai y marca la . En TikTok da “me gusta” a la opción del pan con chicharrón y tamal, cuando se publique la imagen oficial de la competencia.

Estos son los clasificados a semifinal:

Estos son los países que se enfrentarán en la siguiente ronda:

Perú vs. Chile

Bolivia vs. Venezuela

Fixture del Mundial de desayunos de Ibaii Llanos.

¿Qué países compiten?

Los 16 países que iniciaron la competencia fueron: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se dieron, luego, de esta manera en los octavos de final:

Argentina vs. Reino Unido

España vs. Francia

Estados Unidos vs. Bolivia

Japón vs. Chile

Ecuador vs. Guatemala

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

Venezuela vs. República Dominicana