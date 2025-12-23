Tras largas horas diurnas donde solemos realizar diversas actividades, llega la noche para poder descansar hasta el día siguiente, sin embargo algunas personas suelen echarse una siesta luego de cada almuerzo, por ejemplo. En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer lo que revela especialista entorno a este breve descanso puntual, y el tiempo recomendado para terminar despertando con gran energía luego de jornada laboral o cotidiana.

ESTE TIEMPO DEBE DURAR LA SIESTA PERFECTA, SEGÚN LO REVELA ESPECIALISTA

Hoy variadas son las acciones que el ser humano realiza y por ello recibe beneficios muy particulares, siendo el sueño aquel estado de inconsciencia que junto a la siesta trae consigo tantos privilegios como recomendaciones brindadas por especialistas entorno a su duración.

Al respecto, Mayo Clinic, por ejemplo, y también la NASA, terminan refiriendo que dicha costumbre de llegar a dormir de manera consistente durante las tardes, puede favorecernos ciertamente, pero sin llegar a extenderlo demasiado.

“Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos”, y hasta 26, según lo revelan especialistas de dicho centro hospitalario haciendo hincapié en la importancia de poder descansar en un “lugar tranquilo y oscuro, con una temperatura ambiente cómoda y pocas distracciones”.

Cabe resaltar, que asimismo Mayo Clinic te lo llega a recomendar porque te brinda tanta relajación como menor fatiga, otorgándote además un estado de alerta más intenso, mejoramiento del humor, y hasta tiempos de reacción más rápidos junto a memoria más aguda.

SI DUERMES SOLO 4 HORAS ES COMO SI HUBIESES CONSUMIDO 6 CERVEZAS, SEGÚN EXPERTA EN INSOMNIO

Existen situaciones que nos provocan cansancio, y diariamente terminan provocándonos ese sueño al cual también debemos brindarle la importancia debida para evitar el padecimiento de ciertos trastornos.

Hoy Nuria Roure desde España, y como psicóloga experta en insomnio, llama la atención refiriéndose a la cantidad de horas que nos pasamos durmiendo, siendo solamente 4 aquella cifra que debería alarmarnos, y asocia a 6 cervezas consumidas como analogía puntual para comprender la real dimensión del problema.

“Nuestros adolescentes deberían estar durmiendo unas 9 horas nocturnas”, remarca la especialista en diálogo concedido para “Mami, ¿qué dices?“, y donde además de manera puntual hace hincapié en que al sueño «debemos darle la misma importancia, si no más, que la que le damos al ejercicio, la nutrición o el equilibrio emocional».

Según lo manifiesta sin sobresaltos y categóricamente Nuria Roure, la alteración del estado biológico de descanso y ese periodo de inconciencia experimentado, tiende a reflejarse en “las personas que han pasado más de 20 horas despiertas”, y terminan presentando un nivel de atención y concentración similar al de quien ha consumido unas 6 cervezas aproximadas.

Con respecto a los trastornos del sueño como tal, resulta fundamental que logres evitarlos manteniendo una vida saludable, creando ambientes propios para conciliarlo, y también limitando las siestas diurnas mientras le sumas la realización de actividades físicas.

SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA ALCANZAR CALIDAD DE SUEÑO

Existen momentos en la vida que causan placer y a la vez fortalecen tu sistema inmune, y es que por si no lo sabías, las largas horas de sueño repercuten beneficiosamente en el organismo ya que de acuerdo a información compartida por el CDC, revitalizan, renuevan y te reponen como ser humano.

Sin embargo, diversos factores pueden llegar a interferir de manera negativa en tomarte una buena siesta, por ejemplo, y entre las cuales destacan razones vinculadas al plano laboral, enfermedades también, estrés propio de las responsabilidades caseras asumidas, entre otros aspectos que terminan impidiéndote dormir plácidamente.

A continuación, y gracias a Mayo Clinic, te compartimos 6 consejos para conciliar el sueño y sobre todo sostenerlo adecuadamente:

Define horario de sueño

- Trata de seguir la rutina establecida diariamente levantándote y acostándote a la misma hora, y asimismo dedicándole no más de 8 horas al sueño.

Regula tus comidas

- No te acuestes a descansar con el estómago lleno ni tampoco vacío, tratando de mantenerlo estable.

Crea un ambiente de descanso ideal

- Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarte, y también prueba usar cortinas oscurecedoras, tapones para los oídos, un ventilador u otros dispositivos para crear un ambiente acorde a tus necesidades.

Evita y limita las siestas diurnas

- No duermas durante el día porque puede interferir en tu horario de sueño establecido como rutina.

Realiza actividades físicas

- Promueve el sueño a través del ejercicio y pasando tiempo al aire libre, pero evita llevarlo a cabo demasiado cerca de la hora de acostarte.

Maneja el estrés anotando tus preocupaciones

- Antes de echarte a dormir, organízate y establece prioridades para el día después mediante la meditación.

Con respecto a los efectos secundarios que conllevaría la falta de sueño, el CDC expresa que el riesgo existente radica en tener problemas de salud a futuro como enfermedad cardiaca, presión arterial alta y obesidad, concentración y memoria también.