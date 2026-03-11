La segunda parte del manga “Chainsaw Man” está a punto de llegar a su conclusión. Se ha confirmado que el capítulo 232, que se publicará el 24 de marzo, marcará el final de esta etapa de la historia creada por Tatsuki Fujimoto. La noticia ha generado una enorme reacción entre los fans, especialmente después de los últimos acontecimientos del manga, que han dejado uno de los momentos más impactantes y desconcertantes de toda la obra.

La trama reciente ha llevado al protagonista, Denji, a enfrentarse a un destino inesperado junto a Pochita. Lo ocurrido en los capítulos más recientes no solo cambia el rumbo de la historia, sino que también plantea preguntas profundas sobre el futuro del personaje y del propio mundo del manga.

A continuación, repasamos qué se sabe sobre el final de la Parte 2 de “Chainsaw Man” y qué significa el giro narrativo que ha sacudido a los lectores.

El capítulo 232 marcará el final de la Parte 2 de “Chainsaw Man”

La serialización de “Chainsaw Man” se encuentra en uno de sus momentos más intensos. Tras meses de desarrollo y múltiples conflictos, se ha confirmado que la Parte 2 finalizará oficialmente el 24 de marzo con el capítulo 232.

Esta segunda etapa comenzó tras el cierre de la primera saga del manga y presentó un nuevo enfoque narrativo. Aunque Denji continuó siendo el eje de la historia, la trama introdujo nuevos personajes y conflictos relacionados con los demonios y el destino del mundo.

Entre las figuras más relevantes de esta parte se encuentra Asa Mitaka, cuyo papel fue clave para ampliar el universo del manga y explorar nuevas dinámicas con el protagonista.

El final de esta segunda parte no significa necesariamente el final definitivo del manga, pero sí marca el cierre de uno de los arcos narrativos más complejos que ha escrito Tatsuki Fujimoto hasta ahora.

El impactante giro de la historia: Denji y Pochita enfrentan un destino inesperado

La revelación más impactante de los capítulos recientes es el destino que han sufrido Denji y Pochita.

Según lo mostrado en la historia, ambos han sido devorados por los demonios del apocalipsis, lo que provoca una situación completamente inédita: no pueden regenerarse, algo que hasta ahora parecía imposible para el protagonista.

Este escenario pone a Denji en una posición desesperada. Durante toda la serie, su capacidad de regeneración había sido una de sus principales ventajas en combate, pero esta vez la situación es distinta.

Al mismo tiempo, el vínculo entre Denji y Pochita llega a uno de sus momentos más emotivos. Tras reflexionar sobre todo lo que han vivido juntos, el Demonio Motosierra toma una decisión radical que podría cambiar el mundo para siempre.

Pochita decide desaparecer para crear un mundo sin Chainsaw Man

En un giro dramático que ha sorprendido a los lectores, Pochita decide despedirse de Denji.

Tras darse cuenta de que Denji ya ha cumplido muchos de sus sueños —algo que siempre había sido su deseo— el Demonio Motosierra toma una decisión extrema: suicidarse devorando su propio corazón.

El objetivo de este acto es aún más sorprendente. Al hacerlo, se creará un mundo en el que Chainsaw Man nunca ha existido.

Esto implicaría un cambio radical en la realidad del manga. La figura del héroe temido por los demonios desaparecería por completo de la historia, lo que podría alterar todos los acontecimientos que han ocurrido hasta ahora.

Este sacrificio convierte a Pochita en uno de los personajes más trágicos de la obra, reforzando el tema central del manga: el precio de los sueños y las consecuencias de los deseos humanos.

Las grandes preguntas que deja el final de la Parte 2

Con la llegada del capítulo 232, “Chainsaw Man” deja varias incógnitas abiertas que los fans están intentando descifrar.

Una de las principales preguntas es qué pasará con Denji en este nuevo mundo.

Si Chainsaw Man nunca ha existido, todo lo que Denji vivió gracias a ese poder podría desaparecer. Sus relaciones, sus batallas y muchos de los momentos que definieron su vida podrían no haber ocurrido jamás.

Esto plantea varios escenarios posibles: