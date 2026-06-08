La expectativa crece en todo el mundo ante la proximidad del Mundial 2026, torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. A medida que se acerca el inicio de la competencia, las selecciones clasificadas afinan los últimos detalles con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita más importante del fútbol. Luego de una larga fase eliminatoria disputada en cada confederación, un total de 48 equipos obtuvieron su boleto al campeonato y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes. Esta edición marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, al ser la primera que contará con semejante cantidad de participantes. El partido inaugural se celebrará en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que el duelo que coronará al nuevo campeón tendrá como escenario el MetLife Stadium. Durante varias semanas, la atención de millones de aficionados estará puesta en un certamen que buscará definir al sucesor de la actual campeona, la selección de Argentina. A continuación, repasamos los principales datos y detalles de una competencia que promete hacer historia en el fútbol internacional.
La edición 2026 de la Copa del Mundo presentará un formato renovado, aprobado por la FIFA, que ampliará significativamente el número de selecciones participantes. El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con una fase inicial compuesta por 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
De acuerdo con el sistema establecido, avanzarán a la etapa eliminatoria los dos primeros lugares de cada grupo, a los que se sumarán los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de clasificación para las rondas decisivas.
Además del incremento de equipos, la competencia destacará por su magnitud organizativa. En total, 16 ciudades serán sede de los encuentros mundialistas repartidos entre los tres países anfitriones. Dentro de este esquema, Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de escenarios deportivos, con 11 sedes confirmadas, consolidándose como el principal anfitrión del certamen.
Estos estadios recibirán a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional y serán el escenario donde las 48 selecciones buscarán abrirse camino hacia la conquista del título más importante del deporte rey.
Respecto a la compra de entradas, la FIFA indicó que los aficionados interesados en obtener información sobre los boletos para la FIFA World Cup deberán registrarse previamente en el portal oficial del organismo. Para completar el proceso, será necesario ingresar datos personales como nombre, correo electrónico y el idioma de preferencia.
Una vez enviado el formulario de inscripción, los usuarios recibirán en su correo distintas actualizaciones y avisos relacionados con la venta de entradas para el torneo futbolístico más importante del planeta.
Sede México
Ciudad de México: Estadio Azteca
Guadalajara: Estadio Akron
Monterrey: Estadio BBVA
Sede Canadá
Toronto: BMO Field
Vancouver: BC Place
Sede Estados Unidos
Nueva York / Nueva Jersey: MetLife Stadium (Sede de la Final)
Los Ángeles: SoFi Stadium
Dallas: AT&T Stadium (Ciudad con más partidos)
San Francisco / Santa Clara: Levi’s Stadium
Atlanta: Mercedes-Benz Stadium
Seattle: Lumen Field
Houston: NRG Stadium
Filadelfia: Lincoln Financial Field
Miami: Hard Rock Stadium
Kansas City: Arrowhead Stadium
Boston: Gillette Stadium