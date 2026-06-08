La expectativa crece en todo el mundo ante la proximidad del Mundial 2026, torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. A medida que se acerca el inicio de la competencia, las selecciones clasificadas afinan los últimos detalles con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita más importante del fútbol. Luego de una larga fase eliminatoria disputada en cada confederación, un total de 48 equipos obtuvieron su boleto al campeonato y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes. Esta edición marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, al ser la primera que contará con semejante cantidad de participantes. El partido inaugural se celebrará en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que el duelo que coronará al nuevo campeón tendrá como escenario el MetLife Stadium. Durante varias semanas, la atención de millones de aficionados estará puesta en un certamen que buscará definir al sucesor de la actual campeona, la selección de Argentina. A continuación, repasamos los principales datos y detalles de una competencia que promete hacer historia en el fútbol internacional.

¿Confundido con el nuevo Mundial? Te explicamos los cambios de forma sencilla

La edición 2026 de la Copa del Mundo presentará un formato renovado, aprobado por la FIFA, que ampliará significativamente el número de selecciones participantes. El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con una fase inicial compuesta por 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

De acuerdo con el sistema establecido, avanzarán a la etapa eliminatoria los dos primeros lugares de cada grupo, a los que se sumarán los ocho mejores terceros, completando así el cuadro de clasificación para las rondas decisivas.

Además del incremento de equipos, la competencia destacará por su magnitud organizativa. En total, 16 ciudades serán sede de los encuentros mundialistas repartidos entre los tres países anfitriones. Dentro de este esquema, Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de escenarios deportivos, con 11 sedes confirmadas, consolidándose como el principal anfitrión del certamen.

Estos estadios recibirán a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional y serán el escenario donde las 48 selecciones buscarán abrirse camino hacia la conquista del título más importante del deporte rey.

¿Qué debes saber sobre el precio de las entradas?

Respecto a la compra de entradas, la FIFA indicó que los aficionados interesados en obtener información sobre los boletos para la FIFA World Cup deberán registrarse previamente en el portal oficial del organismo. Para completar el proceso, será necesario ingresar datos personales como nombre, correo electrónico y el idioma de preferencia.

Una vez enviado el formulario de inscripción, los usuarios recibirán en su correo distintas actualizaciones y avisos relacionados con la venta de entradas para el torneo futbolístico más importante del planeta.

Sedes para el Mundial 2026

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca

Guadalajara: Estadio Akron

Monterrey: Estadio BBVA

Sede Canadá

Toronto: BMO Field

Vancouver: BC Place

Sede Estados Unidos

Nueva York / Nueva Jersey: MetLife Stadium (Sede de la Final)

Los Ángeles: SoFi Stadium

Dallas: AT&T Stadium (Ciudad con más partidos)

San Francisco / Santa Clara: Levi’s Stadium

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Seattle: Lumen Field

Houston: NRG Stadium

Filadelfia: Lincoln Financial Field

Miami: Hard Rock Stadium

Kansas City: Arrowhead Stadium

Boston: Gillette Stadium