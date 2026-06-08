Por Redacción EC

La expectativa crece en todo el mundo ante la proximidad del Mundial 2026, torneo que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. A medida que se acerca el inicio de la competencia, las selecciones clasificadas afinan los últimos detalles con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita más importante del fútbol. Luego de una larga fase eliminatoria disputada en cada confederación, un total de 48 equipos obtuvieron su boleto al campeonato y fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes. Esta edición marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, al ser la primera que contará con semejante cantidad de participantes. El partido inaugural se celebrará en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que el duelo que coronará al nuevo campeón tendrá como escenario el MetLife Stadium. Durante varias semanas, la atención de millones de aficionados estará puesta en un certamen que buscará definir al sucesor de la actual campeona, la selección de Argentina. A continuación, repasamos los principales datos y detalles de una competencia que promete hacer historia en el fútbol internacional.