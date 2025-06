Este 19 de junio, la cocina peruana recibió una buena noticia que enorgullece a muchos: Maido fue reconocido como el mejor restaurante del mundo en el ranking “The World’s 50 Best Restaurants”. Este gran premio representa un nuevo hito para la gastronomía peruana, ya que consolida la posición del país como referente en el rubro a nivel mundial. Incluso, gracias a su popularidad, muchas personas han comenzado a realizar reservas en el establecimiento para ser de los pocos privilegiados en probar su exquisita carta y experiencia. Ante ello, ha despertado la curiosidad del público por conocer la ubicación y los precios de los platos liderado por el chef Mitsuharu Tsumura. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE ESTÁ UBICADO MAIDO?

Una vez más, la gastronomía peruana se consolidó como la mejor del mundo en la última edición del “The World’s 50 Best Restaurants 2025″, que se llevó a cabo en Italia. En esta oportunidad, el restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, ocupó el primer lugar, superando a importantes y destacados restaurantes internacionales, como Etxebarri (España), Table by Bruno Verjus (Francia) y DiverXO (España). Esta buena racha de la cocina nacional, evidenciada anteriormente con Central, no solo ratifica su liderazgo en la industria, sino que también consolida al Perú como uno de los destinos culinarios preferidos por miles de turistas.

Asimismo, tras la fama que han obtenido últimamente, las personas interesadas en pasar una excelente experiencia culinaria deben saber que el establecimiento está ubicado en la Calle San Martín 399, distrito de Miraflores, donde ofrecen una variedad de platos representativos. Entre los platillos que más destacan en el menú a la carta de Maido es el Sudado Nikkei, el Gindara Misoyaki y el Arroz con Pato con un precio de S/ 99, y el Lomo Saltado a S/ 95. Además, está uno de los más caros que es el Asado de Tira Nitsuke, con un costo de S/ 179, que se caracteriza por tener una cocción de 50 horas de asado de tira y que viene junto a una salsa Nitsuke, ajo crocante y chaufa blanco con cecina.

“En cada plato, una historia; en cada sabor, un recuerdo; en cada sonrisa compartida, se une esta historia. Cada detalle, cada instante, cada experiencia, nos transporta a los recuerdos más preciados de este maravilloso viaje que iniciamos en el 2009. Recordemos el pasado, disfrutemos del presente y soñemos con la cocina del futuro. Sigamos creando juntos momentos inolvidables”, indica Maido en su página oficial. Por otro lado, también existen otras opciones más costosas que te la presentamos a continuación: