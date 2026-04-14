Durante épocas de altas temperaturas, como las que se vive en algunas regiones del Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. No obstante, recientemente, la población del departamento de Arequipa se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios de esta parte del país. En ese contexto, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) informó que se tiene programado para este 14 y 15 de abril el corte de luz en varios sectores de la ciudad, debido a importantes factores que buscarán mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ SE DEBE EL CORTE DE LUZ EN AREQUIPA ESTE 14 Y 15 DE ABRIL?

A través de sus plataformas oficiales, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) anunció a los vecinos de Arequipa que este martes 14 y miércoles 15 de abril se llevarán a cabo el corte del servicio eléctrico en varios distritos y urbanizaciones de la ciudad. De esta manera, esta necesaria medida tiene como objetivo asegurar un servicio más estable, seguro y de mayor calidad para los usuarios de las zonas afectadas, además de minimizar la ocurrencia de fallas a futuro. Frente a esta situación, la empresa eléctrica recomienda a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la interrupción eléctrica.

¿QUÉ ZONAS DE AREQUIPA SE QUEDARÁN SIN LUZ ESTE 14 Y 15 DE ABRIL?

A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, el calendario de corte de luz de SEAL para las zonas afectadas de la región Arequipa este 14 y 15 de abril:

14 de abril

Distrito de Samuel Pastor (Camaná)

El servicio eléctrico será suspendido desde las 07:30 a. m. hasta las 03:30 p. m. en el circuito Costanera.

Zonas afectadas: La Punta (sector Telefónica)

La Punta (sector Telefónica) Infraestructura involucrada: Subestación eléctrica de distribución (SED) 9167.

Distrito de Alto Selva Alegre

El corte se realizará desde las 07:30 a. m. hasta las 02:30 p. m. en el circuito Independencia.

Urbanizaciones afectadas: Los Balcones de Chilina, Los Andenes de Selva Alegre, Villa Confraternidad, Villa Confraternidad Zona D y Villa Ecológica.

Los Balcones de Chilina, Los Andenes de Selva Alegre, Villa Confraternidad, Villa Confraternidad Zona D y Villa Ecológica. Subestaciones involucradas: 3435, 3436, 1409, 3811, 4831, 3812, 3417, 3438, 4268, 6613 | 3830, 5524, 5520, 4479, 4480, 3883, 3884, 4112, 3885 | 4106, 4107, 4935, 4108, 4503, 4109, 4110, 4111 | 4318, 4319, 4320, 4321

15 de abril

Distrito de Mollendo (Islay)

La interrupción del servicio será desde las 07:00 a. m. hasta las 03:00 p. m. en el circuito Cercado.

Urbanizaciones afectadas: Inclán, Los Delfines de Mollendo y Los Albatroz

Inclán, Los Delfines de Mollendo y Los Albatroz Subestaciones involucradas: 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034 | 8042, 8233, 8368, 8420, 8428, 8437 | 8501, 8603

Distrito de Tomepampa (La Unión)

El corte también se realizará de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en el circuito Cotahuasi.