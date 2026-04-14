Por Redacción EC

Durante épocas de altas temperaturas, como las que se vive en algunas regiones del Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. No obstante, recientemente, la población del departamento de Arequipa se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios de esta parte del país. En ese contexto, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) informó que se tiene programado para este 14 y 15 de abril el corte de luz en varios sectores de la ciudad, debido a importantes factores que buscarán mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.