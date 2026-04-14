Durante épocas de altas temperaturas, como las que se vive en algunas regiones del Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. No obstante, recientemente, la población del departamento de Arequipa se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios de esta parte del país. En ese contexto, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) informó que se tiene programado para este 14 y 15 de abril el corte de luz en varios sectores de la ciudad, debido a importantes factores que buscarán mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
Durante épocas de altas temperaturas, como las que se vive en algunas regiones del Perú, es habitual que muchas familias recurran al uso de diversos electrodomésticos, como ventiladores y aire acondicionado, con el objetivo de mitigar el intenso calor. No obstante, recientemente, la población del departamento de Arequipa se ha visto sorprendida por la suspensión del servicio eléctrico, lo que ha generado muchas interrogantes entre los usuarios de esta parte del país. En ese contexto, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) informó que se tiene programado para este 14 y 15 de abril el corte de luz en varios sectores de la ciudad, debido a importantes factores que buscarán mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
A través de sus plataformas oficiales, la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) anunció a los vecinos de Arequipa que este martes 14 y miércoles 15 de abril se llevarán a cabo el corte del servicio eléctrico en varios distritos y urbanizaciones de la ciudad. De esta manera, esta necesaria medida tiene como objetivo asegurar un servicio más estable, seguro y de mayor calidad para los usuarios de las zonas afectadas, además de minimizar la ocurrencia de fallas a futuro. Frente a esta situación, la empresa eléctrica recomienda a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la interrupción eléctrica.
A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, el calendario de corte de luz de SEAL para las zonas afectadas de la región Arequipa este 14 y 15 de abril:
14 de abril
El servicio eléctrico será suspendido desde las 07:30 a. m. hasta las 03:30 p. m. en el circuito Costanera.
- Zonas afectadas: La Punta (sector Telefónica)
- Infraestructura involucrada: Subestación eléctrica de distribución (SED) 9167.
El corte se realizará desde las 07:30 a. m. hasta las 02:30 p. m. en el circuito Independencia.
- Urbanizaciones afectadas: Los Balcones de Chilina, Los Andenes de Selva Alegre, Villa Confraternidad, Villa Confraternidad Zona D y Villa Ecológica.
- Subestaciones involucradas: 3435, 3436, 1409, 3811, 4831, 3812, 3417, 3438, 4268, 6613 | 3830, 5524, 5520, 4479, 4480, 3883, 3884, 4112, 3885 | 4106, 4107, 4935, 4108, 4503, 4109, 4110, 4111 | 4318, 4319, 4320, 4321
15 de abril
La interrupción del servicio será desde las 07:00 a. m. hasta las 03:00 p. m. en el circuito Cercado.
- Urbanizaciones afectadas: Inclán, Los Delfines de Mollendo y Los Albatroz
- Subestaciones involucradas: 8029, 8030, 8031, 8032, 8033, 8034 | 8042, 8233, 8368, 8420, 8428, 8437 | 8501, 8603
El corte también se realizará de 07:00 a. m. a 03:00 p. m. en el circuito Cotahuasi.
- Zonas afectadas: Achambi, Locrahuanca y Tomepampa
- Subestaciones involucradas: 7293, 7294, 7302, 7317, 7318, 7319