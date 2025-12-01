Conforme pasa el tiempo, las bebidas calientes continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y el café por supuesto una de las más consumidas. Al respecto, te contamos ahora que investigadores europeos han puesto en evidencia la beneficiosa relación existente entre dicho alimento y la leche, y entorno a estudio puntual, referido detalles vinculados a la posibilidad de brindarnos grandes privilegios si la tomamos con frecuencia.

ESTE ESTUDIO DEMOSTRARÍA QUE TOMAR CAFÉ CON LECHE TRAE CONSIGO GRANDES BENEFICIOS

Los desayunos peruanos, por ejemplo, hoy figuran integrados por tanto pan con insumos como la palta, y también un café con leche cuya combinación trasciende a partir de la revelación de estudio donde se confirma que podría generar la reducción de inflamaciones en humanos.

Así lo dan a conocer investigadores de la Universidad de Copenhague, y desde inicios del año 2023 cuando se hicieron públicos los resultados de estudio que vienen a demostrar que el aumento de la respuesta antiinflamatoria de las células inmunitarias, es capaz de producirse cuando los polifenoles de la popular bebida caliente y las proteínas de la nutritiva sustancia líquida blanca, terminan por unificarse.

Según la información compartida, los especialistas liderados por Marianne Nissen Lund, “esperan poder estudiar sus efectos en la salud humana”, sin embargo, hoy ya logra evidenciarse tras trabajo realizado, que dicha combinación podría traernos grandes beneficios, y aliviarnos así de inflamaciones si tomamos café con leche con cierta frecuencia.

CARDIÓLOGO REVELA CUÁL ES EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA PARA TOMAR CAFÉ

La ingesta de diversos alimentos nos proporcionan grandes privilegios, siendo el café asociado a atributos esenciales para tener una vida saludable, el mismo que médicos como Aurelio Rojas, hoy recomiendan consumir por las mañanas de manera fundamental.

Es así como en línea con estudio de investigación publicado en European Heart Journal, y titulado "Momento del consumo de café y mortalidad en adultos estadounidenses“, dicho cardiólogo refiere mediante redes sociales que quienes beben esta popular bebida a primera hora del día, tienen mayores esperanzas de vida y junto a ello, “menos probabilidad de tener un infarto en el corazón”.

A través de redes sociales, Aurelio Rojas también enfatiza basado en artículo compartido sobre el tema, que el café como tal tiene la capacidad de llegar a reducir “el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares hasta un 31% y el riesgo de muerte prematura en un 17%”.

Una buena taza de café por las mañanas, puede prolongarte los años de vida, según experto. (Fuente: iStock) / Surapap Maneechote

Con respecto a la hora adecuada y recomendado consumo por las mañanas, resulta importante destacar que según cardiólogo, si tomas esta popular bebida durante la tarde o noche, tu ritmo circadiano puede ser alterado, y afectaría a hormonas como la melatonina y el cortisol, aumentando así el riesgo de inflamación y presión arterial.

La información compartida a través de redes sociales, también llama la atención porque Aurelio Rojas, brinda los siguientes tips sobre cómo aprovechar las propiedades del café de manera diaria, y por las mañanas:

Tómalo solo o con un chorrito de leche entera o vegetal sin azúcares añadidos .

. Tómalo sin azúcar ni edulcorantes artificiales .

. Tómalo filtrado o espresso antes que hervido o turco .

. Tómalo hasta 3-4 veces al día .

. Tómalo antes de las 2 p.m. para no alterar el sueño .

. Evítalo si sufres de hipertensión no controlada o arritmias activas.

ESTOS OTROS GRANDES BENEFICIOS TE APORTA EL CONSUMO DE CAFÉ, SEGÚN ESPECIALISTA

Rendimiento físico

- La cafeína aumenta los niveles de adrenalina en sangre.

Sentido de alerta

- El café estimula el aumento de sustancias como la dopamina, que aceleran nuestra actividad cerebral.

Antioxidantes

- El café contiene polifenoles que actúan contra los radicales libres y algunos metales pesados causantes del envejecimiento de los tejidos.

Antidepresivo natural

- La cafeína regula nuestro estrés al bloquear los receptores de la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la ansiedad y el estrés.

Enfermedades

- Gracias al consumo de café, existe la probabilidad de reducir el riesgo de padecer afecciones neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson, mientras previene la diabetes de tipo 2.