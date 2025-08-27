Autos híbridos: ¿cómo funcionan, qué tipos existen y cuáles son sus ventajas?

La doble motorización se ha consolidado en los últimos años como una alternativa eficiente y económica, especialmente en entornos urbanos. Los vehículos híbridos buscan posicionarse como el punto intermedio entre los tradicionales a combustión y los 100% eléctricos, ofreciendo menor consumo, menos emisiones y una conducción más confortable, aunque todavía generan ciertas dudas entre los consumidores.

Un auto híbrido combina dos sistemas de propulsión: un motor a combustión (generalmente gasolinero) y uno o más motores eléctricos. Según las condiciones de manejo, el vehículo puede alternar entre ambos o utilizarlos de forma simultánea. En ciudad, por ejemplo, suele circular en modo eléctrico a baja velocidad, mientras que en ruta el motor térmico cobra mayor protagonismo. Muchos modelos incluyen además frenado regenerativo, que aprovecha la energía generada al frenar para recargar las baterías.

Existen diferentes tipos de híbridos:

Full hybrids : como el Toyota Corolla o el Ford Escape, que recargan la batería durante el movimiento.

: como el Toyota Corolla o el Ford Escape, que recargan la batería durante el movimiento. Híbridos enchufables (PHEV) : con mayor autonomía eléctrica y posibilidad de carga en la red.

: con mayor autonomía eléctrica y posibilidad de carga en la red. Mild hybrids: no impulsan el auto por sí solos, pero asisten al motor principal para mejorar su eficiencia.

Ventajas y beneficios

La principal virtud de los híbridos es su eficiencia de combustible. En condiciones urbanas pueden consumir entre un 25% y un 50% menos que un auto convencional, lo que representa un ahorro económico y una reducción significativa de emisiones contaminantes.

Manejamos el Toyota Corolla Cross HEV hasta la Fortaleza de Paramonga en el norte chico para conocer sus prestaciones en carretera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

También destacan por la suavidad de conducción: en modo eléctrico son silenciosos y ágiles, ideales para el tránsito urbano. A esto se suma la autonomía extendida, ya que al combinar dos sistemas de propulsión no dependen únicamente de puntos de recarga.

Desafíos y limitaciones

No obstante, los híbridos presentan ciertos aspectos a considerar. El primero es su precio inicial, generalmente superior al de un modelo convencional equivalente. Aunque el ahorro en combustible compensa parte de esa diferencia, la amortización suele darse a mediano o largo plazo.

El mantenimiento también puede ser más complejo debido a la doble motorización. La sustitución de baterías —estimada entre 8 y 10 años, según el uso— implica un gasto elevado. Otro punto es que no son vehículos totalmente eléctricos: cuando se demanda más potencia, el motor térmico entra en funcionamiento, lo que significa que no están exentos de emisiones. En el caso de los enchufables, además, la infraestructura de carga en gran parte del país aún es limitada.

Qué considerar antes de comprar

Antes de optar por un híbrido conviene analizar el uso habitual del vehículo. En recorridos urbanos, el rendimiento eléctrico puede marcar la diferencia; en trayectos largos o en ruta, esa ventaja se reduce.

También resulta clave elegir el tipo de híbrido que mejor se adapte al estilo de vida, verificar la vida útil de la batería y sus condiciones de garantía, la disponibilidad de servicio técnico especializado y los beneficios fiscales vigentes, que pueden hacer más atractiva la inversión inicial.

En definitiva, la decisión de compra dependerá de una combinación de presupuesto, necesidades de movilidad y proyección de uso. Lo fundamental es comprender cómo funciona esta tecnología, qué ventajas ofrece y cuáles son sus limitaciones, para tomar una elección informada.