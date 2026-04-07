América Latina podría dar un salto importante en infraestructura ferroviaria con el desarrollo de su primer tren bala. Brasil avanza con un ambicioso proyecto de alta velocidad que busca conectar las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas mediante un sistema capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, comparable con las redes más avanzadas del mundo.

El proyecto, conocido como Tren de Alta Velocidad (TAV), contempla un corredor ferroviario de aproximadamente 510 kilómetros que uniría tres de los principales centros económicos y turísticos del país. Una vez operativo, el sistema permitiría reducir significativamente los tiempos de viaje: el trayecto entre Río de Janeiro y São Paulo, que actualmente puede tomar cerca de seis horas por carretera, podría completarse en alrededor de 1 hora y 45 minutos.

La iniciativa busca responder a la creciente demanda de movilidad entre estas ciudades, donde millones de personas se desplazan cada año por motivos laborales, comerciales y turísticos. En la actualidad, gran parte de estos viajes se realizan en avión o por carretera, rutas que suelen enfrentar congestión y variaciones en los tiempos de traslado.

El tren operaría con tecnología de última generación inspirada en los sistemas de alta velocidad que ya funcionan en regiones como Europa y Asia. Además de mejorar la conectividad, el proyecto apunta a ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y sostenible, capaz de reducir el tráfico vehicular y las emisiones asociadas a los viajes de larga distancia.

La inversión estimada para el desarrollo de esta infraestructura oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Según los planes preliminares, las obras podrían iniciar hacia 2027 y el servicio entraría en funcionamiento alrededor de 2032.

De concretarse, Brasil se convertiría en el primer país de la región en operar un tren bala de alta velocidad, marcando un hito para el transporte ferroviario en América Latina y acercándose a modelos de movilidad que ya son habituales en países como Japón o China.