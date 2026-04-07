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Brasil se convierte en el primer país de Latinoamérica en implementar un tren bala en su sistema de transporte público. (Fuente: iStock)
Brasil se convierte en el primer país de Latinoamérica en implementar un tren bala en su sistema de transporte público. (Fuente: iStock)
Por Redacción EC

América Latina podría dar un salto importante en infraestructura ferroviaria con el desarrollo de su primer tren bala. Brasil avanza con un ambicioso proyecto de alta velocidad que busca conectar las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Campinas mediante un sistema capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 km/h, comparable con las redes más avanzadas del mundo.

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