“Transformers: Rise of the Beasts” llegará a la pantalla grande el próximo 9 de junio, por lo que ha acaparado la atención mundial de los fanáticos del cine, en especial, a los del mundo automotor. La saga no solo brilla por los camiones, sino por los vehículos livianos que se utilizan en la serie. Por ello te traemos una lista con carros más destacados que aparecen en el tráiler oficial de la serie.

Como es sabido, la franquicia incluye autos deportivos en cada una de sus sagas. Sin embargo, esta vez sorprende por contar con vehículos de una carrocería diferente como el Volkswagen Combi.

Más allá de las imágenes, aquí te dejamos una breve descripción de las características de los autos que aparecen en esta última saga. Para empezar, todas las miradas se las lleva el auto protagonista, es decir, el Porsche 911 964. Se trata de un auto clásico deportivo descapotable, que cuenta con una aerodinámica notable y con tracción total en las cuatro ruedas.

Chevrolet Camaro de segunda generación de 1977, es un clásico que recurrentemente aparece en películas taquilleras del mundo motor. En esta ocasión, se trata de un Camaro en color amarillo, que monta un bloque V8 de 5,7 litros y 248 Hp de potencia.