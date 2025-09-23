Consumer Reports (CR) puso a prueba una de las creencias más extendidas entre conductores: que es mejor repostar a primera hora de la mañana, cuando la temperatura es más baja. El argumento es sencillo: como cualquier líquido, la gasolina se expande con el calor, lo que haría que obtuviéramos menos producto por el mismo precio si cargamos durante las horas más cálidas.

El escenario escogido para la prueba fue el Estado de Arizona, donde el termómetro marcó 35 °C en la ciudad de Phoenix durante marzo.

Lo que dicen los expertos

Las pruebas y entrevistas realizadas por CR demostraron que, aunque la gasolina sí varía levemente su volumen con la temperatura, un aumento de 1 % al pasar de 15 °C a 24 °C, esto no implica que los conductores estén perdiendo dinero. El motivo es que las estaciones almacenan el combustible en tanques subterráneos, donde la temperatura se mantiene estable a lo largo del día.

“Los surtidores despachan un galón completo sin importar la temperatura”, aseguró Rob Underwood, presidente de Energy Marketers of America. Agregó que estos equipos son inspeccionados periódicamente para garantizar la exactitud. Por su parte, Judy Dugan, exdirectora de investigación de Consumer Watchdog, precisó que la variación entre repostar de día o de noche es mínima: “Si el combustible llega caliente a la estación, seguirá caliente horas más tarde”.

La prueba de campo

En el Centro de Pruebas de Autos de Consumer Reports, en Connecticut, se evaluó un tanque de gasolina subterráneo similar al de una estación de servicio. Durante varios días de verano, se midió la temperatura del combustible tanto en la mañana (8:30 a. m.) como en la tarde (12:30 p. m. a 1:00 p. m.).

Aunque la temperatura ambiente variaba hasta 6,6 °C, el combustible del tanque se mantuvo estable en 16,6 °C. La única diferencia relevante se registró en los primeros galones: estos estaban entre 4 y 9 °C más calientes que el resto, debido a que la gasolina permanecía en la manguera expuesta al sol. Después de bombear unos 20 galones, la temperatura del combustible ya coincidía con la del tanque subterráneo.

La conclusión

Para el consumidor común, el impacto económico es prácticamente nulo. Una diferencia de 15 °C en la temperatura del combustible apenas incrementa el volumen en un 1 %, lo que se traduce en unos pocos centavos de diferencia. En otras palabras, no vale la pena modificar la rutina para intentar ahorrar cargando gasolina a cierta hora del día.