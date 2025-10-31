Durante el Japan Mobility Show 2025, Toyota presentó su visión ampliada de la movilidad bajo el lema “TO YOU”, una propuesta que busca ir más allá del simple vehículo para proponer experiencias personalizadas, sostenibles y divertidas. Durante la rueda de prensa, el presidente y CEO de la compañía, Koji Sato, explicó cómo la marca pretende adaptar sus productos y servicios a las diversas formas de vida en un mundo cada vez más complejo.

Durante su presentación, Sato hizo referencia a los orígenes de la marca, pasando desde el telar automático Toyoda Automatic Loom Type G, hasta los primeros automóviles de la compañía. Esa herencia industrial tiene un hilo conductor: “actuar para los demás”. Además, conectó ese pasado con una visión de futuro centrada en el usuario: “You”, es decir, tú, el conductor, el usuario.

El slogan “TO YOU”

El corazón de la presentación estuvo en el concepto “TO YOU”. Sato explicó que, aunque la empresa hace mucho por “todos”, lo que verdaderamente sitúa en el centro es un “alguien”: una persona concreta. Con esa persona en mente, Toyota se propone una fabricación (“monozukuri”) pensada para alguien con necesidades específicas, no para “todos” en abstracto. En otras palabras, se trata de la personalización de Toyota, algo similar a lo que ocurre en Lexus.

La marca dio ejemplos concretos:

El nuevo Toyota Corolla, símbolo histórico de la marca, es presentado como un modelo que se ha trasformado para ese “alguien” que está justo frente al vehículo.

Otro ejemplo es el IMV Origin, un vehículo concebido para entornos rurales de África, donde se envía parcialmente ensamblado y el cliente puede completar su uso según sus necesidades de carga o personas.

Toyota combina diseño, tecnología y eficiencia en su más reciente exhibición en Tokio. (Foto: Diego Barrio de Mendoza) / Diego Barrio de Mendoza

Diversidad en la movilidad

Sato sostuvo que los caminos, las realidades energéticas y los deseos de los clientes son diversos. Es por ello que Toyota apuesta por permitir cualquier configuración de vehículo, ya sea eléctrico de batería, híbrido, híbrido enchufable o de combustión, siempre que tenga diseño, tecnología y estética que satisfagan al usuario. “Mi deseo es que conduzcas un auto que te guste, que sea lindo, que tenga inventos para ti”, dijo Sato.

Así, Toyota definió tres ejes principales de su presentación:

Innovación de producto : nuevos vehículos adaptados a múltiples necesidades y culturas.

: nuevos vehículos adaptados a múltiples necesidades y culturas. Movilidad para todos : no solo accesible, sino significativa para cada persona.

: no solo accesible, sino significativa para cada persona. Valores de marca: “Act for Others”, “TO YOU” y “DAIHATSUMEI for me” (este último de la marca hermana Daihatsu) como pilares de anticipación, humildad e invención.

¿Qué significa esto para el consumidor latinoamericano?

Aunque la presentación fue global y en Tokio, el mensaje es relevante para mercados como el peruano: la movilidad personalizada, la diversidad de fuentes de energía y la adaptación a entornos urbanos o rurales obtienen sentido localmente. El usuario peruano puede esperar que Toyota incorpore esa visión en modelos ajustados a distintas condiciones de carretera, requerimientos de uso y aspiraciones personales.