México quiere sumarse al mapa mundial de la electromovilidad con una propuesta propia. Tras meses de expectativa, el Gobierno mexicano presentó oficialmente el Olinia Uno, un pequeño vehículo eléctrico desarrollado en el país que busca convertirse en una alternativa accesible para millones de usuarios urbanos.

El proyecto no es menor. Olinia se presenta como el primer automóvil eléctrico diseñado, desarrollado y ensamblado por talento mexicano, con la participación de universidades, centros de investigación e instituciones públicas. Su nombre proviene del náhuatl y significa “movimiento”, una declaración de intenciones para una iniciativa que busca democratizar el acceso a la movilidad eléctrica.

A primera vista, el Olinia Uno recuerda a los microautos urbanos que han ganado popularidad en algunas ciudades europeas y asiáticas. Sin embargo, su enfoque está pensado específicamente para las necesidades de las urbes mexicanas y latinoamericanas, donde los costos de transporte y combustible representan una carga importante para muchas familias.

Con su motor de 13 kW, Olinia es capaz de transportar hasta 6 personas en su cabina. (Foto: Olinia) / Olinia

Uno de sus principales atractivos es el precio. La versión presentada tendrá un valor inicial cercano a los 150.000 pesos mexicanos, equivalentes a poco más de US$8.000 al tipo de cambio actual. Además, la marca asegura que su costo operativo ronda los 0,50 pesos por kilómetro, muy por debajo de un taxi convencional o un vehículo impulsado por gasolina.

Pero el Olinia Uno no busca ser simplemente un auto barato. El modelo puede transportar hasta seis ocupantes sentados con cinturón de seguridad y cuenta con espacio para una persona en silla de ruedas, un aspecto poco habitual en vehículos de este tamaño. También ofrece una autonomía superior a los 120 kilómetros por carga, suficiente para cubrir la mayoría de desplazamientos urbanos diarios.

El volante recibe asistencia eléctrica en cada movimiento. Menos resistencia al girar, más precisión al entrar a un cajón o doblar en una calle angosta.. (Foto: Olinia) / Olinia

La producción está prevista para comenzar en el verano de 2027 en Puebla, mientras que la compañía ya ha iniciado el registro de interesados. El proyecto contempla además futuras variantes orientadas al transporte de carga y servicios de última milla, ampliando su alcance más allá del usuario particular.

Sin embargo, el anuncio también ha despertado interrogantes. En redes sociales y foros especializados, algunos usuarios destacan el potencial del proyecto para sustituir mototaxis y reducir emisiones, mientras otros cuestionan si podrá cumplir sus promesas de precio, producción y escalabilidad frente a la creciente competencia de fabricantes chinos.

Ofrece un cluster digital compacto, pero con toda la información necesaria. (Foto: Olinia) / Olinia

Más allá del debate, el Olinia Uno representa algo poco común en la industria actual: el intento de crear una marca automotriz eléctrica nacional desde cero. Si logra materializar sus objetivos, México podría convertirse en uno de los pocos países de la región con un vehículo eléctrico desarrollado localmente y pensado para las necesidades de sus propias ciudades.

La gran pregunta es si este pequeño eléctrico logrará convertirse en el nuevo símbolo de movilidad popular que alguna vez fue el Volkswagen Escarabajo. La respuesta comenzará a conocerse cuando las primeras unidades lleguen a las calles en 2027.