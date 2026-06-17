Resumen

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Olinia Uno está diseñado para distancias cortas, puesto que ofrece una velocidad máxima de 50 km/h. (Foto: Olinia)
Olinia Uno está diseñado para distancias cortas, puesto que ofrece una velocidad máxima de 50 km/h. (Foto: Olinia)
/ Olinia
Por Redacción EC

México quiere sumarse al mapa mundial de la electromovilidad con una propuesta propia. Tras meses de expectativa, el Gobierno mexicano presentó oficialmente el Olinia Uno, un pequeño vehículo eléctrico desarrollado en el país que busca convertirse en una alternativa accesible para millones de usuarios urbanos.

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