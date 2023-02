En esta ocasión, Alonso Carrillo y Fernanda Kanno son los encargados de guiarnos y ofrecernos un sin fin de recomendaciones para no dañar el vehículo y evitar accidentes.

Él es un reconocido copiloto certificado por la Federation Internationale de I’ Automobile (FIA), y ella, periodista y piloto profesional. Ambos han participado en importantes competiciones como el Rally Caminos del Inca en Perú y el Rally Dakar.

Indicaciones previas antes de ingresar a las dunas

Es recomendable ingresar a las dunas en grupos grandes o por lo menos, en grupos de dos porque si alguno sufre un atascamiento, el otro vehículo podría rescatarlo.

Pala para rescate en duna / Fernando Roca Canales

También, algo muy necesario es reducir la presión de los neumáticos para poder tener mayor superficie de contacto y, por lo tanto, mejor tracción. “En el caso de las llantas delanteras, se debe bajar hasta 12 psi, mientras que las traseras, a 10 psi”, indica Kanno.

Alonso Carillo agrega que al bajar las llantas, el volante ofrecerá mayor resistencia cuando se gire bruscamente. En consecuencia, para evitar que el vehículo se frene, se deben hacer giros suaves. Se debe tomar en cuenta que dejar de acelerar en una duna implica un frenado paulatino. “Si la duna te lleva hacia un lado, debes seguir ese camino. No intentes darle la contra porque el vehículo se atolla o peor aún, puedes volcar”.

Además, los expertos explican sobre el uso del 2H, 4H y 4L en camionetas 4x4. Estando en 2H con una presión de 35 psi, hemos girado la manija para llegar al 4H (que se puede hacer en movimiento) y con eso se tiene tracción en las cuatro ruedas. En la misma duna, se debe bajar la presión de las llantas para tener mayor superficie y tras esto podemos cambiar a la marcha baja o 4L. Cuando conducimos en Low, se debe saltear la primera marcha y salimos en segunda e incluso cuando se trata de bajas, desde la tercera marcha.

Como último consejo antes de entrar a la duna, Fernanda Kanno advierte que muchas personas desconocen que el seguro vehicular no tiene cobertura en zonas off-road y cuando sufren un accidente se llevan una gran sorpresa. A su vez, también aconseja no consumir bebidas alcohólicas en las dunas, puesto que en este terreno se debe tener mucho más concentración.

Indicaciones al conducir

De entrada, Alonso Carrillo advierte que hay que seguir sus indicaciones. “Esto es paciencia y criterio, lo que no es negociable es que no me hagas caso. Si en algún momento sientes que el carro te ‘jala’ hacia un costado, tiras el timón hacia ese lado. La reacción natural será ir en contra, pero recuerda que la duna es más vieja, fuerte y sabia que nosotros. Entonces no intentes darle la contra”.

Indicaciones de Alonso Carrillo antes de ingresar a una duna / Fernando Roca Canales

Esto se debe tomar en consideración porque no hacerle caso al instructor, pone en riesgo la seguridad de todos los ocupantes. De hecho, el copiloto certificado por la FIA comenta que aun se asusta al conducir por las dunas. “Muchos de mis alumnos me preguntan la razón por la que no me asusto en las dunas, y obviamente me da miedo, pero no debo transmitirles temor cuando necesitan ganar confianza”.

Carrillo también resalta la importancia de la posición de manejo como primera indicación. “La postura adecuada es la espalda bien apoyada en el respaldo y con el brazo extendido, de tal forma que la muñeca llegue a apoyar sobre la parte superior del volante. Además, el asiento del piloto debe estar ubicado de tal forma que se logre pisar con firmeza los pedales”.

Esta posición servirá mucho, por ejemplo, cuando se alcanza la cima de una duna y no sabemos que es lo que continúa porque el carro esta inclinado, puedes mirar debajo del espejo lateral para tener una referencia. En cambio, si tienes una mala postura, podrías caer violentamente. Ya en conducción, lo recomendable si eres un novato es guiarse por los trazos que hay sobre la arena o incluso puedes conducir por las quebradas que se forman entre las dunas.

Aunque los ceniceros (hoyos enormes en las dunas) pueden aparecer repentinamente y lo que se aconseja es bajar dosificando el frenado. Eso es porque aún en bajada, cuando se deja de acelerar el carro se frenará. Por el contrario, subiendo una duna no debes frenar hasta que alcances la cima (cuando el eje trasero también haya pasado) porque si no te podrías quedar empanzado.

Atascarse es parte del proceso

Parte del aprendizaje que imparten Alonso Carrillo y Fernanda Kanno es atascarse en la duna, ya que hasta los más expertos les puede suceder. Hay dos formas de desatollar un carro, la primera es usando una eslinga (cuerda elástica) para remolque enganchada a otro carro y usando una pala.

Simulación de rescate utilizando una eslinga / Fernando Roca Canales

Fernanda Kanno explica que los carros se enganchan con una eslinga, se procede a acelerar el carro rescatista hasta que la fuerza del tirón desatolle al otro. Para ello, antes de que la eslinga alcance su mayor extensión, se lleva a neutro el carro rescatista. Es decir, se utiliza la inercia más no la fuerza del motor y de esa manera, no dañamos la transmisión de nuestro vehículo rescatista.

“También podemos utilizar una pala cuando el vehículo está atascado en la cima de una duna. Se trata de liberar las partes afectadas bajo una técnica. No se trata de levantar la pala con la arena porque esto no podría cansar más rápido, solo se debe arrastrar la pala y la arena caerá por estar en la pendiente”, agrega Kanno.

Fernanda Kanno liberando la camioneta atascada con una pala / Fernando Roca Canales

Para finalizar, Alonso recuerda que se debe tener mucho cuidado al conducir en las dunas porque es un deporte de riesgo. Mientras que Kanno agrega, “la adrenalina que te genera este deporte saca a relucir nuestras emociones, y por lo tanto, ayuda a conocernos”.