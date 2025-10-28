El Touring y Automóvil Club del Perú recomendó a los conductores la importancia de contar con la debida licencia y/o recategorización para manejar vehículos de transporte público o de mayor capacidad, según las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En la actualidad, existen gremios que proponen flexibilizar la obtención del brevete profesional para manejar camiones o buses, sin haber tenido la licencia básica Clase A-I.

“Esta solicitud puede causar más siniestros y generar más víctimas mortales. Recordemos que cada año, fallecen más de 3.000 personas por siniestros viales”, advierte Mario Gonzales, vocero del Centro de Evaluación del Touring.

Explicó que la recategorización permite ascender de una categoría básica, como la A-I, a otras superiores (A-IIa, A-IIb o A-III), habilitando al conductor para operar taxis, buses o camiones, según corresponda. Este trámite garantiza que los conductores cuenten con la experiencia y formación técnica necesaria para manejar de forma segura y responsable.

¿Tu brevete está en regla? Entra AQUÍ y verifica si tu licencia de conducir sigue siendo válida ante el MTC en solo segundos. (Fuente: El Peruano)

Requisitos

Los conductores que deseen subir de categoría deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una licencia vigente de la categoría anterior, con al menos dos años de antigüedad. No registrar sanciones graves o muy graves en el Sistema Nacional de Sanciones. Aprobar el examen médico, el curso en una escuela autorizada del Programa de Formación de Conductores (Cofipro), el examen de conocimientos y el examen de manejo.

Cabe indicar que el examen médico debe realizarse en un centro autorizado por el MTC e incluye evaluaciones de vista, oído, coordinación, equilibrio y aptitud psicológica. Posteriormente, el conductor debe aprobar un curso teórico y práctico en una escuela autorizada, donde se emite un certificado electrónico enviado directamente al sistema del MTC.

Evaluaciones y trámite final

En el Centro Evaluador del Touring podrás rendir las evaluaciones de conocimientos y de habilidades en la conducción, ubicados en Conchán y Lince; o en otras sedes autorizadas a nivel nacional por el MTC.

Una vez aprobadas las evaluaciones y todas las etapas, el conductor puede solicitar su nueva licencia a través del portal licencias.mtc.gob.pe o en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). El costo del trámite varía según la categoría y los servicios elegidos.

El Touring reiteró que recategorizar la licencia no es solo un trámite, sino un compromiso con la seguridad vial. Cada conductor capacitado representa un paso hacia un tránsito más responsable y un país donde conducir signifique también cuidar vidas.