La historia de Ellie y Joel continúa este fin de semana. Tras un potente primer episodio titulado “Future Days”, la segunda temporada de “The Last of Us” regresa con su capítulo 2 este domingo 20 de abril a través de Max y HBO, en un episodio que promete intensificar los conflictos y revelar nuevos caminos en la historia inspirada en el aclamado videojuego de Naughty Dog.

¿Cuándo y dónde ver el episodio 2 de “The Last of Us” temporada 2?

El segundo capítulo estará disponible en simultáneo tanto en HBO (canal de televisión) como en la plataforma de streaming Max. El horario de estreno será el habitual de los grandes lanzamientos de HBO:

Fecha de estreno: Domingo 20 de abril de 2025

Domingo 20 de abril de 2025 Hora estimada: 9:00 p. m. (hora del Este en EE. UU.) / 8:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y México)

9:00 p. m. (hora del Este en EE. UU.) / 8:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y México) Dónde verlo: HBO y Max

¿Qué se espera del capítulo 2?

Luego de los reveladores eventos del primer episodio —que marcó el distanciamiento entre Joel y Ellie, la presentación de nuevos personajes como Dina, Jesse y Abby, y la amenaza de los Stalkers—, el capítulo 2 profundizará en los cambios emocionales de los protagonistas y las tensiones crecientes dentro y fuera de Jackson.

Además, se espera que la serie siga expandiendo el mundo posapocalíptico con nuevas locaciones, dilemas morales, y más apariciones de infectados, como prometieron los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann.

Ficha técnica de “The Last of Us” Temporada 2

Serie: The Last of Us

Temporada: 2

2 Episodio: 2

2 Fecha de estreno: Domingo 20 de abril de 2025

Domingo 20 de abril de 2025 Duración estimada: Entre 50 y 60 minutos

Entre 50 y 60 minutos Plataformas: HBO (TV) y Max (streaming)

HBO (TV) y Max (streaming) Creadores: Craig Mazin y Neil Druckmann

Craig Mazin y Neil Druckmann Basado en: The Last of Us Part II , videojuego de Naughty Dog

, videojuego de Naughty Dog Reparto principal: Bella Ramsey como Ellie, Pedro Pascal como Joel, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Kaitlyn Dever como Abby y Catherine O’Hara como Gail

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 2?

Aunque HBO aún no ha revelado el número total de episodios con precisión, se espera que la temporada cuente con 7 capítulos, siguiendo una estructura similar a la primera. La historia cubrirá parcialmente los eventos del videojuego The Last of Us Part II, lo que indica que el desarrollo será progresivo y dividido en múltiples temporadas.