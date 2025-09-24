“Alice in Borderland” Temporada 3: Hora de estreno confirmado

Netflix estrena este jueves 25 de septiembre la Temporada 3 de “Alice in Borderland”, la serie que marca la historia de Arisu en contra del ‘Joker’ y demás jugadores mientras estamos en un Japón desolado. ¿A qué hora saldrán los nuevos capítulos? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno de la Temporada 3 de “Alice in Borderland”

La Temporada 3 de “Alice in Borderland” se estrena este jueves 25 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile: 4:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

España: 9:00 a.m. (hora peninsular)

Dónde ver la Temporada 3 de “Alice in Borderland”

La Temporada 3 de “Alice in Borderland” llegará de manera exclusiva a Netflix este 25 de septiembre de 2025, consolidándose como una de las series japonesas más exitosas de la plataforma. Al igual que en las entregas anteriores, todos los episodios estarán disponibles desde el día del estreno para que los fanáticos puedan maratonear la historia sin interrupciones. La producción contará con opciones de doblaje y subtítulos en español, además de estar disponible en su idioma original japonés para quienes prefieran disfrutarla en versión original. Netflix, al ser la casa oficial de la adaptación live-action del manga de Haro Aso, es el único lugar autorizado donde se podrá ver la continuación de las aventuras de Arisu y Usagi en el mundo de los juegos mortales.

¿Cómo ver la Temporada 3 de “Alice in Borderland” en Netflix?

Contrata una suscripción a Netflix

Ingresa a Netflix desde la app oficial en tu televisor, celular, tablet, consola o desde netflix.com en tu navegador.

desde la app oficial en tu televisor, celular, tablet, consola o desde netflix.com en tu navegador. Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña registrados.

con tu correo electrónico y contraseña registrados. En la barra de búsqueda , escribe: Alice in Borderland .

, escribe: . Selecciona la serie y dirígete al apartado de Temporadas .

. Haz clic en la Temporada 3 para ver los episodios disponibles.

para ver los episodios disponibles. Ajusta el idioma y subtítulos a tu preferencia (español, japonés u otros).

a tu preferencia (español, japonés u otros). ¡Disfruta del estreno desde el 25 de septiembre de 2025!

Tráiler oficial

Ficha técnica de “Alice in Borderland”