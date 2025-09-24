“Alice in Borderland” Temporada 3: Hora de estreno confirmado

Escucha la noticia
“Alice in Borderland” Temporada 3: Hora de estreno confirmadoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Netflix estrena este jueves 25 de septiembre la Temporada 3 de “Alice in Borderland”, la serie que marca la historia de Arisu en contra del ‘Joker’ y demás jugadores mientras estamos en un Japón desolado. ¿A qué hora saldrán los nuevos capítulos? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno de la Temporada 3 de “Alice in Borderland”
La Temporada 3 de “Alice in Borderland” se estrena este jueves 25 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:
Newsletter Saltar Intro
- México: 2:00 a.m.
- Colombia: 2:00 a.m.
- Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Chile: 4:00 a.m.
- Argentina: 4:00 a.m.
- Perú: 2:00 a.m.
- Bolivia: 3:00 a.m.
- Paraguay: 4:00 a.m.
- Uruguay: 4:00 a.m.
- España: 9:00 a.m. (hora peninsular)
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Dónde ver la Temporada 3 de “Alice in Borderland”
- Netflix
La Temporada 3 de “Alice in Borderland” llegará de manera exclusiva a Netflix este 25 de septiembre de 2025, consolidándose como una de las series japonesas más exitosas de la plataforma. Al igual que en las entregas anteriores, todos los episodios estarán disponibles desde el día del estreno para que los fanáticos puedan maratonear la historia sin interrupciones. La producción contará con opciones de doblaje y subtítulos en español, además de estar disponible en su idioma original japonés para quienes prefieran disfrutarla en versión original. Netflix, al ser la casa oficial de la adaptación live-action del manga de Haro Aso, es el único lugar autorizado donde se podrá ver la continuación de las aventuras de Arisu y Usagi en el mundo de los juegos mortales.
¿Cómo ver la Temporada 3 de “Alice in Borderland” en Netflix?
- Contrata una suscripción a Netflix
- Ingresa a Netflix desde la app oficial en tu televisor, celular, tablet, consola o desde netflix.com en tu navegador.
- Inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña registrados.
- En la barra de búsqueda, escribe: Alice in Borderland.
- Selecciona la serie y dirígete al apartado de Temporadas.
- Haz clic en la Temporada 3 para ver los episodios disponibles.
- Ajusta el idioma y subtítulos a tu preferencia (español, japonés u otros).
- ¡Disfruta del estreno desde el 25 de septiembre de 2025!
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Tráiler oficial
Ficha técnica de “Alice in Borderland”
- Título original: Alice in Borderland (今際の国のアリス)
- Género: Drama, Thriller, Acción, Ciencia Ficción, Supervivencia
- Basada en: el manga Imawa no Kuni no Alice de Haro Aso
- Plataforma de estreno: Netflix
- Fecha de estreno mundial: 25 de septiembre de 2025
- Director: Shinsuke Sato
- Guion: incluye a Shinsuke Sato, Yasuko Kuramitsu, entre otros
- Producción: Productores ejecutivos como Kaata Sakamoto; producción a cargo de Robot Communications; otros productores clave: Akira Morii, Tomoki Takase.
- Reparto principal (confirmado / regresos):
Contenido Sugerido
Contenido GEC