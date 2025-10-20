Si eres fan de los géneros de acción y suspenso, “Catástrofe en el aire” es la película para ti. A través de secuencias intensas, efectos visuales de alto impacto y una trama cargada de adrenalina, la cinta busca ganarse un lugar en la cartelera.

La película transporta a los espectadores al borde del peligro desde el primer minuto, cuando el vuelo inaugural del avión más lujoso del mundo, el Airbus A380, que transporta 800 pasajeros, es secuestrado por un grupo de terroristas, exigiendo un rescate millonario y desatando el pánico a bordo.

Tráiler oficial

La trama no solo ofrece acción, sino que también explora el drama humano. El protagonista, marcado por la culpa tras un accidente previo que dejó ciega a su hija y fracturó a su familia, enfrenta ahora la posibilidad de redimirse en medio de la tragedia. La reaparición de su familia en este momento crítico le brinda una segunda oportunidad para luchar por lo que más ama.

Fecha de estreno

La cita estará en la cartelera peruana a partir del 23 de octubre.

“Catástrofe en el aire” es dirigida por Oxide Chun Pang. Cuenta con las actuaciones de Andy Lau y Zifeng Zhang