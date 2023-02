El último domingo 26 de febrero se llevó a cabo la gala principal de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, conocidos como los SAG Awards (Screen Actors Guild Awards). Por el lado del cine, la gran ganadora de la noche fue “Everything Everywhere All at Once”, protagonizada por la actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh.

Esta ceremonia tuvo lugar en la Fairmont Century Plaza de Los Ángeles (Estados Unidos) para reconocer las mejores interpretaciones en series y películas del año. A continuación, conoce qué producciones lograron alzar el ansiado galardón y dónde verlas.

¿Dónde ver en streaming a las ganadoras del SAG Awards 2023?

Para esta edición de los SAG Awards, en cuanto a cine, la cinta “Everything Everywhere All at Once” se posicionó como una de las más nominadas al lado de “The Banshees of Inisherin” con cinco candidaturas. Y, la noche del último domingo, descubrimos que también se convirtió en la máxima ganadora de la entrega 2023.

En cuanto a las producciones televisivas, la serie “Ozark” se posicionó como la más nominada al conseguir cuatro candidaturas; dos de ellas para Mejor actriz en una serie dramática.

Conoce a continuación dónde ver a las principales ganadoras de los SAG Awards 2023:

“Everything Everywhere All at Once”

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert –conocidos popularmente como los Daniels- consiguió cuatro de las cinco estatuillas por las que competía. Mejor actriz protagonista en una película con Michelle Yeoh, Mejor actor de reparto en una película con Ke Huy Quan, Mejor actriz de reparto en una película con Jamie Lee Curtis y Mejor reparto en una película fueron las categorías que alzó esta producción.

En Latinoamérica, “Everything Everywhere All at Once” se encuentra disponible a través del servicio de streaming Prime Video desde el pasado 24 de febrero. Se necesita una suscripción activa para acceder a la plataforma.

“The Whale”

El actor Brendan Fraser alzó el galardón a Mejor actor protagonista en una película gracias a su actuación en el filme dirigido por Darren Aronofsky.

Cabe resaltar que “The Whale” actualmente no se encuentra disponible en plataformas ´on demand´. Aunque, por lo que menciona Squire, la llegada de la cinta a streaming será “directamente proporcional” a las posibilidades que tenga en los Oscar 2023, ya que Fraser es uno de los favoritos a llevarse la estatuilla a Mejor actor en los premios de la Academia.

“The White Lotus”

Esta producción dirigida por Mike White fue reconocida por los SAG Awards 2023 en las categorías de Mejor reparto en una serie dramática y Mejor actriz en una serie dramática por la actuación de Jennifer Coolidge.

Para la región Latinoamérica, “The White Lotus” se encuentra disponible en streaming para los suscriptores de HBO Max.

“Ozark”

La serie creada por Bill Dubuque consiguió la mayor cantidad de nominaciones en la sección de televisión. Las categorías donde compitió esta producción fueron: Mejor Actuación de un Elenco una Serie Dramática; Mejor actriz en una serie dramática con Julia Garner y Laura Linney; y Mejor actuación de un actor principal en una serie de drama por Jason Bateman. Aunque, solo se llevó la estatuilla por la última categoría mencionada.

Las cuatro temporadas de “Ozark” se encuentran disponibles actualmente a través del servicio de Netflix, para el cual necesitas una membresía.

“Abbott Elementary”

La categoría de Mejor reparto en una serie de comedia fue ganada por la producción estadounidense creada y protagonizada por Quinta Brunson. Dentro del reparto también se encuentran Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti y Sheryl Lee Ralph.

En Latinoamérica, la plataforma Star+ (suscripción de pago) tiene disponible la primera temporada de “Abbott Elementary”.

“Stranger Things”

La serie creada por Matt y Ross Duffer (conocidos como los hermanos Duffer) se llevó el reconocimiento a Mejor reparto de especialistas en una serie, teniendo como protagonista a la actriz Millie Bobby Brown (Eleven); quien es acompañada por Finn Wolfhard (Mike Wheeler) y Noah Schnapp (Will Byers) en la pantalla. La serie venció a “Andor”, “The Boys”, “House of the Dragon” y “The Lord of the Rings: The Rings of Power” en esta competencia.

“Stranger Things” tiene disponibles sus cuatro temporadas a través de la plataforma de streaming Netflix. Para acceder al servicio se necesita una suscripción activa.

¿Dónde revivir la gala de los SAG Awards 2023?

La edición 29 de los SAG Awards no fue transmitida por en televisión, aunque sí lo hizo por el canal oficial de Netflix en YouTube, así como en las redes sociales de los SAG. Cabe recordar que la ceremonia tuvo lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles.

Revive la gala de los SAG Awards 2023 aquí:

