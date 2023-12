El Mundial Qatar 2022 era la parte más importante del legado de Lionel Messi. Con 36 años, el astro del fútbol se desnuda de corazón para decir cómo vivió la victoria mundialista de Argentina del año pasado, cuando pudo convertir a su país en campeón del mundo y así consolidar una carrera de logros deportivos. Apple TV+, uno de los nuevos patrocinadores del ídolo argentino, ofrece un avance de la historia que se cuenta en la docuserie “El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda”.

En la serie documental de cuatro episodios, Messi se sienta delante de una cámara de cine para hablar de su increíble carrera con la Selección Argentina de Fútbol y brinda una mirada íntima sobre su búsqueda de la victoria en la Copa Mundial Qatar 2022.

Trailer de “El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda”

“Sería el final soñado... Ganar el Mundial”, dice Lionel Messi en el avance de la serie, la cual también incluye entrevistas exclusivas con sus compañeros de equipo, entrenadores, competidores, fanáticos y comentaristas. Ellos hablan de la influencia e impacto de Messi en la cancha argentina e internacional, de modo que dan una versión, también íntima, de las fortalezas y la fuerza de voluntad del futbolista.

Asimismo, Messi cuenta cómo su primer partido con la Selección Argentina de Fútbol, cómo ha sido llevar el peso de un país sobre sus hombros y sostener su éxito a través de varias victorias en la Copa del Mundo. Recordemos que tuvo un retiro anticipado del equipo en 2016, pero igual se convirtió en campeón de Qatar 2022 y en el mejor jugador del mundo el año pasado.

Fecha de estreno de “El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda”

“El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda” estrenará el 21 de febrero de 2024 en la plataforma de Apple TV+. Es una docuserie que dirige el ganador del premio Emmy, Tim Pastore (“Free Solo”, “Jane”), los ganadores de los premios Emmy y Tony, Patrick Milling Smith y Brian Carmody, y Matt Renner (“Free Solo”, “Limitless with Chris Hemsworth” ), también galardonado con el Emmy. También se incluye en la producción la documentalista Jenna Millman (“The Dropout”, “Tiger”) y Juan Camilo Cruz (“City of Ghosts”, “In Her Hands”).