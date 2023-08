El esperado tráiler de la tercera temporada de “Only Murders in the Building” ha llegado, y los fanáticos no pueden contener su emoción. La exitosa serie de comedia, misterio y asesinatos, que se estrenará en exclusiva en Star+ el 8 de agosto, sigue las investigaciones de Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), quienes comparten una obsesión por las historias de crímenes y se encuentran nuevamente envueltos en un caso espeluznante.

La tercera temporada lleva a los personajes principales a los bastidores de un espectáculo de Broadway, donde se desencadena un misterioso asesinato. Ben Glenroy (Paul Rudd), una estrella de acción de Hollywood que hace su debut en Broadway, muere prematuramente, dejando al trío y a la coprotagonista Loretta Durkin (Meryl Streep) con la tarea de resolver este enigmático crimen. Mientras tanto, el director del espectáculo, Oliver, se esfuerza por montar nuevamente la producción.

Tráiler oficial de la temporada 3 de “Only Murders in the Building”

De la brillante mente de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, “Only Murders in the Building” ha cautivado a la audiencia con su ingeniosa trama y personajes carismáticos. La serie sigue a los tres inusuales detectives mientras graban su propio podcast para documentar el caso y desentrañar los complejos secretos del edificio de apartamentos en el Upper West Side de Nueva York, donde ocurren los misteriosos sucesos.

La producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios, ha sido creada y escrita por Steve Martin y John Hoffman, conocidos por su trabajo en “Grace & Frankie” y “Looking”. Los productores ejecutivos incluyen a Martin Short, Selena Gomez y Dan Fogelman, creador de “This Is Us”. Con el elenco estelar y el atractivo concepto de la serie, “Only Murders in the Building” se ha convertido en un éxito rotundo.

Los fanáticos están ansiosos por sumergirse en este nuevo caso y descubrir más sobre los intrincados enredos y mentiras que rodean a los personajes principales. Con cada episodio programado para estrenarse semanalmente a partir del 8 de agosto, la tercera temporada de “Only Murders in the Building” promete mantenernos al borde del asiento mientras el trío desentraña un misterio que podría tener al asesino viviendo entre ellos. ¿Podrán resolver el caso a tiempo? La intriga y el suspenso están a punto de alcanzar su punto máximo en esta adictiva serie.

Ficha Técnica de “Only Murders in the Building”

Título: Only Murders in the Building

Géneros: Comedia, Misterio, Asesinatos

Temporadas: 3 (Próxima a estrenarse)

Productora: 20th Television (Parte de Disney Television Studios)

Creadores: Steve Martin, John Hoffman

Productores Ejecutivos: Steve Martin, John Hoffman, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal

Elenco Principal:

Steve Martin como Charles

Martin Short como Oliver

Selena Gomez como Mabel

Paul Rudd como Ben Glenroy

Meryl Streep como Loretta Durkin

