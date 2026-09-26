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Resumen

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De izq. a der.: Simba, Ramón, Barrabás y Paco se alistan para enternecer al público en el regreso del clásico “Annie”, donde interpretarán a Sandy, el mejor amigo de la protagonista. (Foto: Elias Alfageme)
De izq. a der.: Simba, Ramón, Barrabás y Paco se alistan para enternecer al público en el regreso del clásico “Annie”, donde interpretarán a Sandy, el mejor amigo de la protagonista. (Foto: Elias Alfageme)
Por Celeste Pérez

En el clásico “Annie”, uno de los personajes no aprendió su papel precisamente leyendo un libreto. Más bien tiene una cola que puede traicionarlo en el momento menos pensado y un poderoso olfato para inspeccionar cada rincón. Se trata de Sandy, personaje ficticio del musical que acompaña a Annie en la búsqueda de su familia. Para su estreno en el Perú, este tierno personaje será interpretado por cuatro canes, que vienen preparándose para conquistar a un mundo de luces, música, niños y cientos de personas expectantes.

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