En el clásico “Annie”, uno de los personajes no aprendió su papel precisamente leyendo un libreto. Más bien tiene una cola que puede traicionarlo en el momento menos pensado y un poderoso olfato para inspeccionar cada rincón. Se trata de Sandy, personaje ficticio del musical que acompaña a Annie en la búsqueda de su familia. Para su estreno en el Perú, este tierno personaje será interpretado por cuatro canes, que vienen preparándose para conquistar a un mundo de luces, música, niños y cientos de personas expectantes.

La idea nació como un reto para los directores Bruno Ascenzo y Denisse Dibós. En la fórmula, además, tuvo gran impacto la actriz Alexandra Graña. Querían que Sandy fuera un perro real, pero sin recurrir a un animal entrenado específicamente para espectáculos. El propósito era otro: que su presencia también sirviera para visibilizar la realidad de los perros que esperan ser adoptados. La visita al Albergue Municipal de Surco terminó de darle sentido al proyecto. “El impacto fue inmediato. Sabíamos que era un reto tener un animal real en escena, pero el propósito es más poderoso: usar el musical para que la gente pueda pensar en adoptar a los animalitos del albergue”, cuenta Dibós a Somos.

El protagonista símbolo de esta iniciativa es Barrabás, un perro de dos años y medio que llegó al local luego de un operativo de rescate contra la venta ilícita de mascotas. Formaba parte de un grupo de entre 20 y 25 perros, muchos de ellos enfermos, con bajo peso o problemas de piel. Él sobrevivió, pero ha pasado prácticamente toda su vida en el albergue sin encontrar una familia.

“Barrabás es el claro ejemplo de la mayoría de perritos que muchas veces son víctimas de la venta ilícita o el abandono”, explica Katherine Bechet, veterinaria del albergue municipal. Su participación en “Annie”, sin embargo, también le ha permitido trabajar algunos de sus propios temores. “Debido a que ha crecido en el albergue, es un perrito muy tímido. Y gracias a la obra hemos empezado a trabajar su acercamiento a la gente, dejando sus temores atrás y descubriendo que es un compañero muy atento y cariñoso”, indica la especialista, quien añade que gracias a este debut Barrabás ya cuenta con algunas postulaciones para una adopción responsable.

Alrededor de 30 perros fueron evaluados por Dibós y el médico veterinario especializado en etología José Luis Díaz para interpretar a Sandy. Solo 4 fueron los elegidos. En esta foto, José Luis Díaz y Ramón. (Foto: Elías Alfageme)

PREPARAR CON AMOR

El trabajo actoral de los perritos que interpretarán a Sandy está a cargo en gran parte de José Luis Díaz, médico veterinario especializado en etología. A diferencia del adiestramiento tradicional, explica, su labor no consiste únicamente en conseguir que un perro obedezca determinadas órdenes. “El tema de etología va un poquito más allá. Se trata de ver el confort del perro, si está bien o si se siente cómodo en el escenario. La idea es evitar el estrés y la ansiedad en el animal”, apunta.

Por eso, el cásting no se centró únicamente en encontrar al perro que más se pareciera a Sandy. Se evaluó su comportamiento, su capacidad para socializar y su reacción frente a los estímulos propios de una puesta en escena. Hubo alrededor de 30 perros en las primeras pruebas. Solo cuatro llegaron al elenco.

Un musical imperdible La producción cuenta con la dirección general de Bruno Ascenzo y Denisse Dibós, mientras que la dirección coreográfica está a cargo de Gastón Curbelo. El resultado promete ser una puesta en escena de gran despliegue, con música, actuación, canto y coreografías para contar una historia que tiene como protagonista a una niña que, pese a las dificultades, se niega a dejar de creer que el mañana puede ser mejor.

“Obviamente todos eran muy bonitos, y otros eran hasta más cercanos al tipo de Sandy, pero no todos tenían las cualidades conductuales que se necesitaban”, explica Díaz. Los elegidos debían tolerar sonidos fuertes, zapateos, luces y movimiento, además de sentirse cómodos junto a las niñas que participan en la obra. Así, a Barrabás se sumaron Paco, Ramón y Simba, cada uno con su historia y con familias que hoy desbordan ilusión al ver a sus engreídos en el escenario.

“No solo me emociona ver a Ramón en escena. Es el impacto detrás de la obra, que invita a la gente a adoptar a perritos que lo necesitan. Lo digo en primera persona: darle hogar a un perrito te cambia la vida”, reflexiona Deborah Woll, mamá de Ramón. Asimismo, Katherine Rodríguez, mamá de Simba, refuerza lo dicho: “No hay forma de que todo lo que le entregues a un perrito no te lo retribuya el doble, el triple. Con su mirada y compañía lo dan todo”.

Denisse Dibós posa junto a Barrabás, perro símbolo del Albergue Municipal de Surco, que interpretará a Sandy y se encuentra en adopción responsable. (Foto: Elías Alfageme)

A sus historias se suma la de Paco, parte de la familia de Mariela Guzmán de Fernandini. “Paco llegó a nuestras vidas para tantas cosas buenas. Acompañó a uno de mis hijos en sus mejores y peores días. Fue su amor incondicional y hoy me recuerda a él. Verlo en el escenario, además con el propósito de fomentar la adopción, me emociona, porque mi hijo por un tiempo fue voluntario de albergues. Siento que, de alguna forma, él nos mandó hasta aquí”, comenta emocionada Mariela.

El tip La temporada de “Annie” comenzó el viernes 25 de setiembre, en el Teatro Municipal de Surco (calle Sacramento 236). Las entradas están disponibles en Teleticket, desde S/50. Los suscriptores del Club El Comercio tienen 20% de descuento.

Así, el perro que Annie encuentra en la calle y decide llamar Sandy llega al escenario con una historia que trasciende la ficción y que invita a enfrentar cada mañana con esperanza. Además, esta vez, el final feliz que se busca no termina con el cierre del telón. Para Barrabás y los demás perros del Albergue Municipal de Surco, podría empezar cuando alguien del público decida dar el paso de adoptar. //