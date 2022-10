Poco a poco, el clima se está poniendo más cálido y habrá también más horas de luz. Los meses que vienen son perfectos para que los canarios se reproduzcan. Así que, si deseas que tus mascotas tengan descendencia, lo primero que debes hacer es verificar que estén en buen estado de salud. Llévalas a un médico veterinario especializado para que les haga un riguroso control y, si fuera necesario, le aplique sus desparasitaciones externas e internas.

Es importante que incluyas vitamina E y calcio en su alimentación. Asimismo, deberás preparar la jaula. Desinfecta los comederos, bebederos y todos los accesorios que estén dentro de ella. El espacio debe ser cómodo -como un nido- y tener abundante comida y agua, siempre limpia y fresca. Ubica la jaula en un ambiente cálido, sin corrientes de aire y sin tránsito de personas.

Un dato importante: el agua con la que se asean debe retirarse una vez que el canario haya tomado su baño diario, para evitar que se la beba.

Ten en cuenta que no se debe molestar a la hembra mientras empolla, para que no se estrese. Podría sentirse amenazada y abandonar a los huevos o matar a los pichones. Los machos también cumplen su tarea: pueden incubar mientras la madre se alimenta. En otros casos, le traen comida para que la hembra no deje el nido.

La edad ideal para que los canarios sean padres es a partir del año de vida, hasta los 5 años. Los pichones nacen en promedio a los 14 días desde que la hembra empieza a empollar los huevos.

No olvides que la base de la alimentación de los canarios es el alpiste, pero se puede combinar con otras semillas. Siempre con la supervisión del médico para que te brindne las medidas y proporciones adecuadas, y así garanntizar la óptima alimentación al ave.

