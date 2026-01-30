Artia Pastelería: la tradición dulce que se renueva en Ica

Detrás de la vitrina de colores vivos de Artia Pastelería hay una historia de unión y adaptación constante, con la que muchos de sus comensales pueden sentirse identificados. Este espacio es la evolución natural de un negocio familiar que hoy suma restaurantes como Lagunilla y Tatá Rooftop. Hace un año, la pastelería que durante décadas acompañó la propuesta de MCGrill, un restaurante conocido en Ica, inició un proceso de transformación y adoptó un nuevo nombre e imagen con un objetivo claro: llegar a más personas con una propuesta que celebra la tradición dulce iqueña sin dejar de dialogar con lo que demandan las nuevas generaciones.

Recorrer la vitrina de Artia Pastelería es encontrarse con ese equilibrio. Hay postres que responden a tendencias impulsadas desde redes sociales como TikTok y otros que se mantienen como pilares de la marca desde sus inicios.

Pie de limón. (Foto: Difusión)

Sabores naturales

Uno de los hitos recientes es la incorporación de postres elaborados con pistacho y chocolate de Dubái, sabores que hoy dominan la conversación digital y que Artia ha integrado a su oferta. A ello se suman los postres cuchareables, una tendencia que parece haber llegado para quedarse. En versión de vaso se ofrecen el encanelado, el terremoto de lúcuma, el suspiro a la limeña e incluso el alfajor de pecanas. Junto a ellos conviven recetas tradicionales que nos hacen sentir como en casa.

Conoce más de esta pastelería en el corazón de Ica.

El postre histórico es el crocante de pecanas: una preparación que destaca por su masa elaborada con pecanas de Ica y un manjar blanco que remite al hogar. Es uno de esos dulces que resumen la identidad de la pastelería y por los que, tras probarlo, volveríamos sin dudarlo. La torta de chocolate es otro de los clásicos que no deja de pedirse.

Crocante de pecanas de Artia. (Foto: Difusión)

Elizabeth Gómez, fundadora de la pastelería, destaca que el trabajo detrás de cada preparación es completamente artesanal. “Aquí no usamos preservantes ni premezclas. Todo lo preparamos nosotros: el manjar blanco, el fudge. Son recetas que ya tienen años, que han pasado por pequeños cambios y adaptaciones, pero sin perder eso que atrapó al cliente desde el inicio”, explica.

Las tortas ocupan, por supuesto, un lugar central en la propuesta. Hay opciones clásicas y otras que juegan con formas, colores y personajes de moda, siempre a pedido del cliente. “Puedes encontrar tortas y postres enteros para cualquier ocasión. Si tienes un cumpleaños, hay tortas personalizadas en el momento, con nombre y todo, además de bocaditos dulces y salados. Tenemos para todas las edades”, señala Fabiola Uribe Gómez, cabeza de márketing de Artia Pastelería y quien recuerda cómo parte de esa versatilidad se explica por la experiencia acumulada durante la pandemia.

En ese periodo, la panadería fue clave para sostener el negocio familiar. “La pandemia nos impulsó a ser creativos”, recuerda. Con más de 40 familias dependiendo del grupo, este rubro permitió seguir adelante cuando las restricciones impidieron la apertura de los restaurantes. A la venta de panes y pasteles se sumaron pastas congeladas, salsas, jamones, granola artesanal, yogur y otros productos pensados para el consumo en casa. Esa etapa sentó las bases del crecimiento posterior y del sueño de consolidar la pastelería tal como es hoy.

El equipo de Artia Pastelería en pleno en la sede ubicada en el MC Hotel, donde comenzó su historia. (Foto: Difusión)

Un dulce anhelo

Elizabeth Gómez es la mujer clave detrás de la historia de Artia. Aunque es farmacéutica de profesión, la repostería siempre estuvo presente en su vida. “A mi papá le gustaban los dulces; después de su almuerzo siempre tenía que haber una torta, un quequito, algo dulce”, recuerda la fundadora del negocio. Esa costumbre familiar fue sembrando una relación cotidiana con los postres.

En lo personal, Elizabeth disfrutaba celebrar los cumpleaños de sus hijos con preparaciones hechas por ella misma. Esos encuentros familiares se convirtieron, sin proponérselo, en el inicio de una pequeña red de clientes: las vecinas que probaban sus dulces empezaban a hacerle pedidos. Más adelante, cuando la farmacia familiar dejó de ser rentable tras la llegada de grandes cadenas a Ica, la decisión fue clara. “¿Y qué opción tenía yo?, ¿qué era lo mejor que sabía hacer? Cocinar y hacer postres”, cuenta. Así, la cocina pasó a ocupar un rol central en la vida de la familia.

Tras muchos años de trabajo constante, hoy Artia cuenta con dos sedes en Ica. La primera se ubica en el local de MCGrill, dentro del MC Hotel, en la avenida Cutervo. La segunda, más amplia y moderna, se encuentra al lado del restaurante Lagunilla, en la avenida Conde de Nieva.

Torta sublime. (Foto: Difusión) / ALEXANDER

Este crecimiento sostenido fue el detonante del ‘rebranding’ que motivó nuestra visita. “Vimos que la pastelería tenía mucha acogida y que estaba creciendo. Con el nuevo local de Lagunilla surgió la idea de crecer más dentro de la ciudad de Ica. Así entendimos que la pastelería necesitaba su propia identidad, acorde a lo que estábamos ofreciendo”, cuenta Fabiola Uribe, hija de Elizabeth.

El concepto detrás de Artia se pensó como un guiño a la presencia de la marca en los momentos de celebración de sus clientes, pero también al toque creativo que define su propuesta. “El nombre nace de transformar los postres en arte, así llegamos a Artia Pastelería. Aquí ofrecemos dulces tradicionales, pero también propuestas pensadas para acompañar a nuestros clientes en todo momento”, añade.

Hoy, a un año de ese relanzamiento, Artia Pastelería sigue soñando en grande y demostrando que, en Ica, la tradición dulce también sabe reinventarse.