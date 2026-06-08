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Diez restaurantes de hotel compiten por convertirse en el mejor.
Diez restaurantes de hotel compiten por convertirse en el mejor.
Por Alejandra Garboza

La gastronomía de los hoteles de lujo en Lima continúa consolidándose como una de las más sofisticadas de la ciudad. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes que han logrado trascender el concepto tradicional de restaurante de hotel para convertirse en destinos gastronómicos por mérito propio, atrayendo tanto a viajeros como a comensales locales.

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