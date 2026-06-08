La gastronomía de los hoteles de lujo en Lima continúa consolidándose como una de las más sofisticadas de la ciudad. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes que han logrado trascender el concepto tradicional de restaurante de hotel para convertirse en destinos gastronómicos por mérito propio, atrayendo tanto a viajeros como a comensales locales.

Estos espacios destacan por combinar propuestas culinarias innovadoras con ambientes cuidadosamente diseñados y un servicio de primer nivel. Sus cartas suelen apostar por ingredientes peruanos de alta calidad, técnicas contemporáneas y una visión que conecta la cocina local con tendencias internacionales, convirtiéndose en vitrinas de la diversidad gastronómica del país.

La categoría reúne propuestas que van desde la cocina peruana contemporánea hasta experiencias de inspiración internacional, reflejando el crecimiento de la oferta gastronómica dentro de los principales hoteles de Lima. Las nominaciones evidencian cómo estos restaurantes se han convertido en actores clave de la escena culinaria de la capital, elevando los estándares de hospitalidad y gastronomía.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante de hotel de los Premios Somos 2026:

El Comedor (Hotel B)

Dirección: Jr. Sáenz Peña 204, Barranco

Insumo (AC Hotel Lima Miraflores)

Dirección: Malecón de la Reserva 729, Miraflores

Isidro Bistró Limeño (Hyatt Centric San Isidro)

Dirección: Av. Jorge Basadre 367, San Isidro

Kimo (Iberostar Selection Miraflores)

Dirección: Malecón 28 de Julio 385, Miraflores

La Locanda (Swissôtel Lima)

Dirección: Av. Santo Toribio 173, San Isidro

La Vista (JW Marriott Lima)

Dirección: Malecón de la Reserva 615, Miraflores

Maras (The Westin Lima Hotel & Convention Center)

Dirección: Calle Las Begonias 450, San Isidro

Perroquet Restaurant (Country Club Lima Hotel)

Dirección: Calle Los Eucaliptos 590, San Isidro

Plural (Pullman Lima Miraflores)

Dirección: Calle Juan Fanning 515-525, Miraflores

Tragaluz (Belmond Miraflores Park)

Dirección: Malecón de la Reserva 1035, Miraflores

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.