Hace unos meses, Natalia Merino sintió el impulso de hablar de todas esas historias que han definido su camino, pero que no había compartido con sus miles de seguidores en Instagram. La idea se transformó primero en un podcast: ‘Lo que no te dijeron’, un título que hace referencia a esas verdades que solemos descubrir tarde. De ese diálogo surgió la posibilidad de hacer un libro donde la creadora de contenido, a partir de sus propias experiencias, buenas o malas, expone un mapa íntimo en el que confluyen asuntos como la maternidad, la vulnerabilidad y la fuerza interna para reencontrarse consigo misma.

Esta publicación es un reflejo de su nueva versión: una mujer que no teme darle la vuelta al guion que otros esperaban de ella, y que al mismo tiempo inspira a otras a hacer lo mismo. Lejos de idealizar, hoy habla del amor con calma y realismo, y cuenta que prioriza su salud mental para mejorar aspectos clave su vida personal y profesional.

¿Qué le dirías a la Natalia de 20 años que comenzaba su carrera en el mundo de las redes?

Le diría que no se apure en crecer. Creo que estaba muy apurada en volverme adulta e independiente. Y le diría que todo está bien, que no trate de tener el control de todo; al contrario, que suelte el control y que confíe, que todo lo que está viviendo es parte del proceso que tiene que pasar para llegar a donde quiere estar, para sentirse tranquila y en paz.

¿Cómo ha sido para ti crecer y madurar ante miles de personas que te siguen en redes sociales?

Yo empecé en el 2013, exactamente. Y en todo este tiempo, he recibido varios golpes duros y remezones. Pero creo que cada revolcón que he tenido me ha hecho aprender y me ha hecho más fuerte. Entonces, crecer en las redes sociales definitivamente ha sido un reto. Estar expuesto al ojo público, y haber sido un libro abierto con mi vida privada, daba pie a que las personas opinen sobre lo que hacía o lo que no hacía. Me costó bastante encontrar un balance, pero creo que hoy por hoy lo tengo bien manejado.

Natalia Merino, más conocida como Cinnamon Style, forma parte de la primera generación de influencers peruanas. En portada de Somos, en 2019.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dejado estos doce años en los que trabajas como creadora de contenido?

Han sido muchos, la verdad. Pero el más importante es que la opinión de los demás no define mi valor como persona.

¿Qué decides mostrar y qué no mostrar?

Estoy siguiendo mucho mi instinto. Porque claro, a veces quiero mostrar muchísimo a Valen (su hija de 2 años) pero también quiero cuidarla y protegerla. Pero ya no estoy compartiendo mi vida en vivo y en directo como lo hacía antes. Ahora trato de cuidar más mi intimidad y disfrutar de lo que hago en privacidad. Antes me pasaba que, si no grababa lo que estaba viviendo, sentía que no había pasado. Hoy he logrado encontrar el disfrute en dejar el celular de lado.

Natalia junto a su pequeña hija Valentina, de dos años. Su nuevo libro se lo dedica a ella.

¿Que en algún momento tu relación haya sido expuesta de una manera muy mediática fue lo que te hizo ver las cosas de esa manera?

Sí, definitivamente. Mi vida privada estuvo demasiado expuesta y eso me afectó muchísimo, por supuesto.

¿Lidiar con el ‘hate’ de redes es algo que aún te cuesta?

Yo creo que todos somos humanos y nos puede doler muchas cosas que podamos leer de nosotros. Pero hoy tengo más fuerza que la Natalia de hace dos o tres años, que sí podía estar súper triste todo un día porque leyó una avalancha de hate. No sentirme así me ha costado mucho tiempo de terapia.

¿Cómo ir a terapia ha contribuido a sentirte más segura de ti?

Ir a terapia fue un antes y un después. Me ayudó a entenderme mejor. Aprendí a ponerle nombre a mis emociones, a comunicar mis expectativas con más claridad, a mostrar mi amor y también a reconocer cuándo lo estoy recibiendo.

Desde que comenzó su trabajo como creadora de contenido en 2013, Natalia comparte sus viajes y consejos de moda y estilo de vida.

¿Y en tu vida en pareja?

En la relación, nos permitió escucharnos de verdad, dejar de asumir y empezar a preguntar. Hoy me siento segura de quién soy y hacia dónde voy —y vamos. Tener un propósito claro me ha permitido amar desde un lugar más libre, consciente y real.

¿Dirías que tienes una mirada menos idealista del amor?

Sí, hoy tengo una mirada mucho más realista. Hemos crecido y madurado. Antes lo idealizaba, pero con el tiempo entendí que el amor también se construye, se elige y se trabaja día a día. El amor no siempre es de película, pero puede ser mucho más fuerte cuando se elige con conciencia, desde un lugar más maduro y real.

¿A qué retos sientes que te enfrentas como figura pública?

Lo más difícil es encontrar equilibrio. Como mujer, como mamá, como pareja y como profesional, muchas veces siento que estoy tratando de estar en mil lugares a la vez. Y siendo figura pública, hay una presión constante por “dar el ejemplo”, cuando la realidad es que somos seres humanos viviendo nuestra vida, metiendo la pata, mejorando. Construir un hogar hoy implica ser muy consciente de qué tipo de energía quieres tener dentro y qué cosas priorizas. Para mí, eso ha significado aprender a poner límites, soltar la perfección y quedarme con lo que es real, aunque no siempre se vea perfecto desde afuera. //

A corazón abierto ”Lo que no te dijeron” (Grijalbo) es el segundo libro de Natalia Merino, tras la publicación de “Manual para ser tú misma” en 2018. Esta publicación ya se encuentra a la venta en las principales librerías del país. La presentación será el domingo 20 de julio a las 6:00 p.m. en la sala César Vallejo de la Feria del Libro de Lima.