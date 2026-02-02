“Que un niño que nunca he visto corra a abrazarme no tiene precio”: Miss Isa y el éxito de Aprende Peque, el fenómeno educativo en español

En un ecosistema digital saturado de estímulos, colores y contenidos pensados más para el algoritmo que para el desarrollo infantil, Aprende Peque logró algo poco común: construir una propuesta educativa sólida, respetuosa y profundamente efectiva para niños y niñas de 0 a 5 años, y al mismo tiempo convertirse en un fenómeno de alcance global. Con millones de visualizaciones, una comunidad fiel de familias y una expansión que hoy incluye libros, música, eventos y merchandising, el canal se ha consolidado como uno de los proyectos infantiles más exitosos en español en YouTube.

Detrás de la pantalla está Miss Isa, profesora de Inicial y terapeuta de lenguaje, quien se ha convertido en el rostro y la voz del proyecto. Su presencia cercana y su manera de comunicarse con los más pequeños no es casual: responde a años de formación en educación inicial y desarrollo infantil. “Aprende Peque nace de una necesidad muy concreta”, explica Isa. La idea original surge de Alexandra y Karen, dos madres latinas que criaban a sus hijos en Estados Unidos y buscaban contenidos completamente en español que, además de enseñar, reforzaran la cultura latinoamericana. Al no encontrar una propuesta que cumpliera con esos criterios, decidieron crearla.

El proyecto tomó forma junto a Jessica Rutenberg, productora audiovisual y tercera cofundadora, quien aportó la estructura técnica y narrativa necesaria para trasladar la educación al lenguaje de la pantalla. Faltaba, sin embargo, alguien con formación pedagógica que pudiera liderar el contenido frente a cámara. Isa llegó al equipo a través de Instagram, donde compartía consejos y ejercicios para estimular el lenguaje en niños pequeños. “Yo tenía mi consultorio y jamás me imaginé que esto se iba a convertir en mi trabajo de tiempo completo”, confiesa.

Los primeros pasos de Aprende Peque fueron tan caseros como soñadores. Las grabaciones iniciales se realizaron con recursos mínimos, sin claqueta y con un guion que se iba ajustando sobre la marcha. Sin embargo, el resultado sorprendió incluso a sus creadoras: el primer episodio hoy supera los 22 millones de visualizaciones. El crecimiento fue orgánico, impulsado por el boca a boca entre familias y por un momento clave en redes sociales, cuando un fragmento del contenido se viralizó en TikTok y llevó a millones de usuarios al canal de YouTube.

Este año, Miss Isa recorrerá nuevos espacios. / Aprende Peque

A diferencia de otros proyectos digitales, Aprende Peque no se construye desde la improvisación. Cada episodio parte de una lógica muy similar a la planificación de una clase. Isa diseña los contenidos a partir de objetivos de aprendizaje claros, adaptados a la etapa de desarrollo de los niños. Los temas surgen, muchas veces, de los intereses reales de los hijos de las fundadoras: planetas, dinosaurios, colores, números, emociones. “Si eso les interesa a ellos, es muy probable que les interese a muchos más”, explica.

La propuesta se apoya en el juego, las rimas, las canciones y la interacción directa. Isa no solo habla frente a cámara: hace preguntas, espera respuestas y genera una sensación de diálogo que mantiene la atención de los pequeños. A nivel visual, el equipo cuida especialmente los estímulos. Los colores son suaves, los fondos no sobrecargan la escena y el ritmo está cuidadosamente medido. “En preescolar no se decora con sobreestimulación porque los niños dejan de poner atención. Aquí aplicamos la misma lógica”, señala.

El impacto del canal se refleja no solo en los números, sino en el vínculo emocional con su audiencia. Isa relata que uno de los momentos más conmovedores de su experiencia son los encuentros presenciales. “Que un niño que nunca he visto corra a abrazarme no tiene precio”, dice. De haber trabajado con 30 alumnos en un aula, pasó a acompañar el aprendizaje de casi un millón de familias en distintas partes del mundo.

Hoy, Estados Unidos lidera la audiencia del canal, seguido por México y países como Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Pero Aprende Peque también llega a hogares en Europa, Asia y África, muchas veces de familias latinas que buscan mantener el idioma o de personas interesadas en aprender español desde la infancia.

El crecimiento del proyecto ha ido más allá de YouTube. Aprende Peque cuenta con una colección de libros disponibles en librerías y plataformas como Amazon, productos oficiales y eventos presenciales que agotan entradas en cuestión de minutos. “Nada de esto estaba en mis planes”, reconoce Isa. “Pero creo que es importante no normalizar algo tan bello. Que siga sorprendiéndonos es lo que nos impulsa a seguir”.

Con nuevos formatos y colaboraciones, Aprende Peque confirma que el éxito digital también puede construirse desde el respeto por la infancia, el conocimiento pedagógico y el trabajo en equipo. En un mundo de pantallas, su propuesta demuestra que aprender jugando sigue siendo la clave.

De una necesidad de un grupo de madres a un éxito mundial. Aprende Peque va ganando terreno en Youtube. / Aprende Peque