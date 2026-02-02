Por Alejandra Garboza

En un ecosistema digital saturado de estímulos, colores y contenidos pensados más para el algoritmo que para el desarrollo infantil, Aprende Peque logró algo poco común: construir una propuesta educativa sólida, respetuosa y profundamente efectiva para niños y niñas de 0 a 5 años, y al mismo tiempo convertirse en un fenómeno de alcance global. Con millones de visualizaciones, una comunidad fiel de familias y una expansión que hoy incluye libros, música, eventos y merchandising, el canal se ha consolidado como uno de los proyectos infantiles más exitosos en español en YouTube.

“Que un niño que nunca he visto corra a abrazarme no tiene precio”: Miss Isa y el éxito de Aprende Peque, el fenómeno educativo en español
