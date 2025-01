Apple ha dado el primer disparo del 2025 en la guerra de las plataformas de streaming con una atractiva oferta para atraer a más adeptos a su marca, al otorgar un acceso gratuito a su catálogo completo durante el primer fin de semana del año.

Es así que el hogar de series como “Severance”, “Ted Lasso” y “The Morning Show” abrirá sus puertas de par en par entre los días 3 y 5 de enero del 2025, en una medida que esperan atraiga a más usuarios a su plataforma. Usualmente, este servicio tiene un costo mensual de S/.24.90.

Esta oferta estará disponible en todas las plataformas en las que está disponible el servicio (smartphones, smart TV, PC y demás), con el solo requerimiento de tener una Apple ID y estar incluído en la lista de alrededor de 100 países donde los servicios de la compañía de la manzana son accesibles.

¿Qué puedes ver con este tiempo? Por nuestra parte recomendamos la opereta espacial “Fundación”, una épica historia sobre la caída y resurgimiento de un imperio galáctico basada en las novelas de Isaac Asimov. También “Black Bird”, un thriller protagonizado por Taron Egerton basado en eventos reales sobre un narcotraficante que toma un trato de las autoridades para salir de prisión bajo la condición de conseguir que un asesino en serie le revele la ubicación de los cuerpos de sus víctimas.

Fuera de nuestras elecciones, la plataforma de Apple cuenta con varias series críticamente aclamadas como “Pachinko”, “Slow Horses”, “Shrinking”, “For All Mankind”, entre otras. Y para los que prefieren largometrajes, también tendrán disponibles como “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese y “Napoleon” de Ridley Scott.