Asus ProArt P16: un estudio portátil para creadores que llega al Perú

Si lo tuyo es la creatividad y estás buscando renovar tu laptop o adquirir una nueva, la ProArt P16 puede ser una opción factible. En pleno 2025, la creación de contenido ya no se limita a estudios profesionales ni a equipos de escritorio imposibles de llevar a la universidad o el trabajo. Esta laptop de Asus intenta demostrar que es posible trasladar la potencia de un taller audiovisual completo a un dispositivo de apenas 1,85 kilos.

La firma taiwanesa presentó en Perú su más reciente apuesta para creadores, una laptop que combina diseño delgado sin sacrificar resistencia, componentes de última generación y herramientas exclusivas para la producción multimedia.

Experiencia con el equipo

La ProArt P16 sorprende desde el primer contacto. Es un dispositivo delgado y liviano, muy fácil de transportar, con una apariencia bastante refinada. El chasis, en color ‘nano black’, ofrece un acabado mate resistente a huellas y rayones. En lo personal, detesto la grasa del cuerpo en los equipos, y si bien es algo a lo que nos vamos habituando, siempre se agradece si el inconveniente se limíta al máximo. Con 14,9 mm de grosor en su parte más delgada y menos de dos kilos, se presenta como un dispositivo portátil sin sacrificar robustez.

Teclado iluminado, desactibable, con hasta tres niveles de potencia. / El Comercio / Christian Mestanza

El equipo cumple con la certificación militar MIL-STD 810H, lo que asegura resistencia frente a condiciones extremas de polvo, humedad o variaciones de temperatura. Una característica pensada para quienes se mueven por distintos climas, desde la playa hasta la montaña.

Pantalla de nivel profesional. Uno de sus principales argumentos es la pantalla táctil Lumina OLED de 16 pulgadas con resolución 4K (3840 x 2400 píxeles) y relación de aspecto 16:10. La precisión de color está garantizada con validación Pantone y cobertura total del espectro DCI-P3, lo que la convierte en una aliada para fotógrafos, editores de video y diseñadores gráficos. Además, los biseles reducidos permiten un 88% de aprovechamiento del frontal, mientras que la protección Gorilla Glass refuerza la durabilidad.

La laptop incluye aplicaciones para optimizar la creación de contenido. / El Comercio / Christian Mestanza

El apartado de sonido acompaña la experiencia visual. Los altavoces frontales optimizados por Harman Kardon, junto con la tecnología Smart Amp, ofrecen un audio claro y potente, pensado para la edición y el consumo de contenido.

Conectividad pensada para creadores. La laptop integra un abanico completo de puertos: USB 4.0 Gen 3 tipo C, HDMI 2.1, USB 3.2 tipo A, jack de 3,5 mm y lector de tarjetas SD Express 7.0. Esto permite conectar periféricos, cámaras o hasta tres pantallas externas sin necesidad de adaptadores adicionales. En el apartado inalámbrico, suma compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, asegurando transferencias rápidas y estables.

En cuanto a conectividad, el modelo ofrece múltiples opciones. De lado izquierdo encontramos un puerto USB 4.0 gen 3 tipo C con soporte para pantalla externa y también para recibir carga, también un puerto HDMI 2.1, un puerto USB 3.2 gen2 tipo A, jack de 3.5 mm y el conector de la corriente. De lado derecho están un puerto USB 3.2 gen2 tipo C, un puerto USB 3.2 gen2 tipo C, un puerto USB 3.2 gen2 tipo A y un lector de tarjetas SD Express 7.0, ideal para transferir arichivos rápidamente, útil para fotos o videos. / El Comercio / Christian Mestanza

Rendimiento con IA integrada. En el interior, la ProArt P16 está equipada con el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 y una GPU Nvidia GeForce RTX 5070, certificada con el programa Nvidia Studio. Esta combinación permite ejecutar sin problemas tareas de renderizado 3D, edición de video en 4K y proyectos de animación. A ello se suman 32 GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 4 TB de almacenamiento SSD PCIe 4.0, lo que asegura fluidez incluso en flujos de trabajo exigentes.

Uno de los diferenciales es la incorporación de una NPU (unidad de procesamiento neuronal) capaz de ejecutar operaciones específicas de inteligencia artificial. Esto habilita desde mejoras en la edición hasta el uso de aplicaciones exclusivas como StoryCube y MuseTree, pensadas para optimizar la organización de archivos y la creación de contenido.

Incluso si lo tuyo no es tanto el trabajo de edición y eres más de jugar todo tipo de videojuegos, la ProArt P16 va a funcionar de maravilla. He corrido juegos como ‘Call Of Duty’ o ‘Diablo IV’ y van de maravilla.

Herramientas exclusivas. Pero si lo tuyo definitivamente sí es la edición, el enfoque creativo también se refleja en funciones de software. El ProArt Creator Hub centraliza el control de rendimiento, ventilación y personalización del Asus DialPad, un disco virtual ubicado en el trackpad que facilita accesos directos en programas de edición. Además, la tecla dedicada a Copilot permite invocar al asistente de IA de Windows con un solo toque.

El trackpad integra un dial virtual, para configurar accesos rápidos. / El Comercio / Christian Mestanza

Batería y autonomía. La batería de 90 Wh promete entre 6 y 8 horas de autonomía bajo uso intensivo, suficiente para jornadas de edición fuera del estudio. Aunque los tiempos varían según la carga de trabajo, se trata de una capacidad destacable para un equipo que integra hardware de alto rendimiento.

Precio y disponibilidad en Perú

La ProArt P16 ya está disponible en el mercado local con un precio de referencia de S/ 11.899. Se ofrece con procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, GPU GeForce RTX 5070, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.