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El lanzador europeo Vega-C, operado por Avio, que transporta el satélite SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) en su primer vuelo, despega el 19 de mayo de 2026 desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou, en el departamento francés de ultramar de Guayana, como parte de una misión desarrollada y llevada a cabo en colaboración entre la ESA y la Academia China de Ciencias (CAS). (Foto de RONAN LIETAR / AFP)
El lanzador europeo Vega-C, operado por Avio, que transporta el satélite SMILE (Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) en su primer vuelo, despega el 19 de mayo de 2026 desde el Centro Espacial de Guayana, en Kourou, en el departamento francés de ultramar de Guayana, como parte de una misión desarrollada y llevada a cabo en colaboración entre la ESA y la Academia China de Ciencias (CAS). (Foto de RONAN LIETAR / AFP)
/ RONAN LIETAR
Por Agencia AFP

El satélite SMILE, destinado a observar los vientos solares que golpean el campo magnético de la Tierra, fue puesto en órbita este martes, una hora después del lanzamiento de la misión desde el centro espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

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